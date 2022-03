Laatzen-Mitte

Um Punkt 17 Uhr sind am Freitag 60 Geflüchtete aus der Ukraine an der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule eingetroffen. Die Gruppe bestehe nahezu ausschließlich aus Frauen und Kindern, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit – nur einzelne ältere Männer hätten sich darunter befunden. Die Geflüchteten seien zuvor per Bus von der Halle 13 des Messegeländes nach Laatzen gebracht worden, weil in der Halle Platz für neu ankommende Flüchtlinge habe geschaffen werden müssen.

Bürgermeister Kai Eggert hieß die Menschen aus der Ukraine willkommen und erläuterte, warum sie von der Messehalle nach Laatzen gebracht wurden. Dolmetscher sorgten für die Übersetzung. Am Abend halfen auch zahlreiche Ehrenamtliche des DRK mit, um den Ankommenden die Abläufe zu erklären und Fragen zu beantworten. Einige hätten bereits danach gefragt, ob sie Deutschunterricht nehmen könnten.

Noch unklar ist, wie es für die Geflüchteten nun weitergeht und wie lange sie in Laatzen bleiben. Nach Auskunft der Stadtverwaltung gelte für sie Freizügigkeit, sie könnten in der Frage selbst entscheiden.