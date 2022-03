Laatzen

Die neue Notunterkunft in der Albert-Einstein-Schule (AES) ist für die Ankunft möglicher Geflüchteter vorbereitet. Nach der kurzfristigen Entscheidung, die Halle als Ausweichquartier für das Messegelände zur Verfügung zu stellen, hatten DRK, Stadt und Feuerwehr Betten in der Dreifeld-Sporthalle aufgestellt.

Die Laatzener Stadtverwaltung kündigte am Freitag an, dass die ersten 70 Personen noch am späten Nachmittag von der Messehalle 27 zur AES gebracht werden. „Der Rest muss für spontane Belegung freigehalten werden“, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „Es kommen ja auch noch auf eigenem Wege Menschen an.“ Insgesamt sei die Halle nun doch nur 140 Plätze ausgelegt. Betreiben wird die Einrichtung das DRK Region Hannover, das sich auch um die Verpflegung kümmert.

Die Stadtverwaltung bekräftigte am Freitag noch einmal, dass die Halle lediglich zur vorübergehenden Unterbringung eingerichtet wurde. Wie bei den Messehallen werden die Menschen aus der Ukraine von dort auf Kommunen in ganz Deutschland verteilt. Das Konzept unterscheide sich von dem im Jahr 2016, als die Stadt die Sporthalle am Erich-Kästner-Schulzentrum vorübergehend als Dauerunterkunft für Geflüchtete herrichtete.

Laatzener Verwaltung erhielt Hilferuf von der Region Hannover

Inzwischen wird deutlich, wie kurzfristig die Entscheidung am Donnerstag auf Stadtebene fiel. „Wir haben am späten Vormittag einen Anruf von der Region um Amtshilfe bekommen“, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Hintergrund war die steigende Auslastung der eigentlich für die Unterbringung vorgesehenen Messehallen. Im Krisenstab sei daraufhin erörtert worden, wie die Stadt helfen könne. Kurz nach 13 Uhr wandten sich Bürgermeister Kai Eggert und Stadtrat Stefan Zeilinger dann an AES-Schulleiter Christian Augustin, um die Idee durchzusprechen. Noch am Nachmittag begannen DRK, Feuerwehr und Stadtverwaltung mit der Einrichtung der Halle.

Die Sportstätte eignet sich auch deshalb, weil die Zuwegung getrennt vom Schulbetrieb erfolgen kann. Die Halle soll vom Gehweg hinter dem Gebäude aus betreten werden, der Haupteingang sei dann abgeschlossen, sagt Weisbrich. „Die Vertriebenen kommen vom Pinienweg in die Halle, sie bewegen sich nicht über das Schulgelände.“

Bislang 30 Geflüchtete aus der Ukraine in städtischen Unterkünften in Laatzen

Unterdessen sind die bestehenden städtischen Unterkünfte inzwischen voll belegt. „In den vergangenen Tagen sind insgesamt 30 Vertriebene dort untergebracht worden“, so Weisbrich. Am Dienstag seien es sieben Personen gewesen, am Mittwoch 16 und am Donnerstag bis zum frühen Nachmittag sieben. die Stadt suche dringend Angebote zur Unterbringung. Wie viele Geflüchtete privat untergekommen sind, wisse man nicht, Ukrainer müssten sich nicht bei einer Behörde melden, solange sie keine Leistungen beantragen. Bislang gebe es 50 Anträge auf Asylleistungen.