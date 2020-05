Grasdorf

Diese Gedenkfeier ist anders – wie so vieles in diesen Zeiten: Im kleinen Kreis und mit gebührendem Abstand hat Bürgermeister Jürgen Köhne am Freitagvormittag dem Kriegsende vor 75 Jahren gedacht. Gemeinsam mit Vertretern des Rates legte Köhne Blumen am kleinen Gräberfeld auf dem Grasdorfer Friedhof an der Ahornstraße nieder.

„Der Anlass hätte einen größeren Rahmen verdient gehabt, aber die derzeitigen Kontaktbeschränkungen machen auch vor einer Veranstaltung wie dieser nicht halt“, sagte Köhne. So lud Laatzens Bürgermeister den Ratsvorsitzenden Bernd Stuckenberg und die beiden Vorsitzenden der großen Ratsgruppen, Silke Rehmert ( SPD) und Christoph Dreyer ( CDU), gemeinsam mit Walter Battermann von der Stiftung Grasdorf an der Leine zu dem Denkmal auf die Anlage ein, das die Stiftung vor einem Jahr gespendet hatte. Die Plastik erinnert an Kinder als Opfer des Kriegs. Auf dem Gräberfeld sind elf Grasdorfer bestattet, die beim Bombenangriff im September 1943 ums Leben kamen.

„Das Kriegsende brachte Deutschland Freiheit“

Die NS-Diktatur sei das „dunkelste Kapitel in der Geschichte Deutschlands“, mahnte Köhne, der an die unzähligen Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft erinnerte, darunter der millionenfache Mord an Juden, Sinti, Roma, Staatsfeinden und vielen anderen. „Neben den Strafen, Reparationsleistungen und der internationalen Ächtung brachte des Kriegsende Deutschland auch nach und nach Freiheit – die Freizeit zu denken, der Meinungsäußerung und die Freiheit, so zu leben wie man möchte“, sagte Laatzens Bürgermeister. „Die Freiheit, die uns heute häufig nicht einmal bewusst ist, weil sie für uns so selbstverständlich ist, sie war möglich durch das Kriegsende.“ Er rief dazu auf, gemeinsam für die Demokratie einzutreten und für ihren Erhalt „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln friedlich zu kämpfen“.

„Es war eine Erleichterung“. Walter Battermann erinnert an das Kriegsende, das er als Junge erlebte. Quelle: Johannes Dorndorf

Als einziger der Anwesenden selbst miterlebt hat das Kriegsende der Grasdorfer Walter Battermann, den die damaligen Erfahrungen noch heute prägen. „Wir haben drei Tage lang im Kuhstall auf dem Hof Dismer auf Stroh gesessen“, erinnert er sich an die Tage, bevor die Alliierten im April 1945 in Grasdorf eintrafen, fast einem Monat vor Kriegsende. Die Sorge der Grasdorfer sei damals groß gewesen – auch aus Furcht vor Plünderungen ehemaliger Zwangsarbeiter. Dann sei schließlich ein US-Militärjeep auf der Hofstelle des damaligen Grasdorfer Bürgermeisters Fritz Dismer eingefahren. Der US-Offizier sei mit diesem zum Gespräch ins Haus gegangen – offenbar mit glücklichem Ausgang, wie sich Battermann in Erinnerung an die Mienen der Beteiligten erinnert. „Aber ich weiß natürlich nicht, worüber sie genau gesprochen haben.“

„Es war eine Erleichterung“

„Das Gefühl der Befreiung hatte keiner. Es war eine Erleichterung“, berichtet Battermann über seine Eindrücke der damaligen Grasdorfer Bevölkerung. Denn mit der Ankunft der Amerikaner hätten endlich die Fliegeralarme aufgehört. „Wir konnten in den Nächten endlich wieder schlafen.“ Die schrecklichen Erfahrungen hätten ihn noch Jahre verfolgt. „Ich konnte jahrelang nicht schreiben, so sehr haben meine Hände gezittert.“ Battermann setzt sich mit der von ihm mitbegründeten Stiftung seit Jahren dafür an, die Erinnerung an die Schrecken des Krieges auch in Grasdorf zu erhalten.

Die Skulptur "Demut" erinnert an das Leid der Kriegskinder. Quelle: Johannes Dorndorf

