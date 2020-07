Seit Sonnabend, 18. Juli, wird ein 81-jähriger Bewohner des Seniorenpflegeheims am Schubertweg in Laatzen-Mitte vermisst. Der Mann ist wohl in einem Rollstuhl mit Elektroantrieb unterwegs. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Ein Foto des Vermissten finden Sie im Artikel.