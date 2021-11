Rethen

„Hier sehen Sie jetzt ein anderes Auto, das sich gerade schräg hinter uns im toten Winkel befindet“, sagt Fahrsicherheitstrainer Uwe Klöppel. Er sitzt auf dem Fahrersitz eines BMW und deutet auf den Monitor, auf dem wenige Sekunden zuvor ein Warnhinweis aufgeploppt ist. Zwei Punkte zeigen die Positionen des eigenen sowie des fremden Autos an, das sich gerade fünf Meter links hinter dem BMW befindet. Das Fahrzeug überholt und gliedert sich wieder in den Verkehr ein.

Plötzlich erscheint auf dem Bildschirm ein rotes Warndreieck, aus den Boxen ertönt eine Stimme mit dem Hinweis „Stark bremsendes Fahrzeug voraus“. Auch Klöppel tritt kräftig auf die Bremse. „Der Fahrer vor uns macht gerade eine Notbremsung, sein Auto funkt ein entsprechendes Signal.“

Mit dem Car2X-System können Fahrzeuge untereinander kommunizieren. Das Display zeigt ein Auto im toten Winkel an. Quelle: Daniel Junker

Bei einer Fahrt über das ADAC-Fahrsicherheitsgelände in Rethen hat Klöppel am Dienstag Laatzens Bürgermeister Kai Eggert die neue Technologie mit dem Namen Car2X vorgestellt. Das System, bei dem verschiedene Fahrzeuge und auch Verkehrsanlagen miteinander kommunizieren, ist bereits in einigen modernen Fahrzeugmodellen serienmäßig installiert. Bei Gefahr senden die Autos ein Signal, das von anderen empfangen wird. Andere Fahrer würden vorgewarnt und könnten schnell auf die Gefahr reagieren.

„Es gibt sogar schon Prototypen, die selbst bremsen können“, sagt Klöppel. Allerdings sei Car2X noch nicht so weit erprobt, dass Fahrzeuge auch im Alltag eigenständig auf die Warnhinweise reagieren dürfen. Zudem gäben dies auch die Gesetzgebung und der Datenschutz noch nicht her.

ADAC sucht neue Geschäftsfelder

Bei seinem Besuch hat sich Laatzens Bürgermeister über die Funktionsweise von Car2X und anderer Assistenzsysteme informiert – und darüber, welchen Einfluss die technologische Entwicklung auf das Fahrsicherheitszentrum in Rethen hat. Schließlich müssen in Zeiten, in denen immer weniger Menschen einen Führerschein machen und ein eigenes Auto besitzen, auch Institutionen wie der ADAC reagieren. „Die Zeiten, in denen die Menschen ihr Leben lang Mitglied im ADAC bleiben, sind vorbei“, sagt Sprecherin Christine Rettig bei Eggerts Besuch auf dem Rethener Gelände. Um solche Standorte dauerhaft zu sichern, müsse man neue Geschäftsfelder erschließen.

Zur Galerie Kai Eggert informiert sich beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Rethen über die Car2X-Technologie.

Eine Möglichkeit könnten Kooperationen mit Autozulieferern, Softwarefirmen oder Prüforganisationen wie dem TÜV sein, die auf dem Gelände neue Technologien testen und erproben können. „Wir sehen hier Potenzial von der Forschung und Entwicklung bis zur Schulung des Endkunden, der mit den neuen Technologien umgehen muss“, sagt Rettig.

Der ADAC habe insbesondere mittelständische Unternehmen im Blick, die sich im Gegensatz zu den großen Autoherstellern kein eigenes Testgelände leisten können. Darüber hinaus könnte in Rethen das Thema Fahrsicherheit mit modernen Technologien verbunden werden. „Das fängt schon damit an, dass sich Fahrer nicht durch die Technik ablenken lassen dürfen“, sagt die ADAC-Sprecherin. Dies sei schon jetzt Bestandteil mancher Fahrsicherheitstrainings.

„Die Voraussetzungen sind ideal“

„Die Voraussetzungen auf unserem Gelände sind ideal“, sagt auch Uwe Klöppel, während er mit Eggert an Bord auf eine Kurve zusteuert. Schon erscheint der nächste Hinweis auf dem Bildschirm. „Liegenbleiber voraus“ ertönt eine weibliche Stimme aus den Lautsprechern. Demnach steht direkt hinter einer Kurve ein Auto mit einer Panne. Als Klöppel den BMW um die Kurve herumsteuert, ist dort allerdings nichts zu sehen. „Die Panne ist simuliert“, erklärt er.

#Nahezu das gesamte Fahrsicherheitsgelände sei digital vernetzt – die vermeintliche Panne haben die Mitarbeiter virtuell eingespielt. „Unser Trainingsgelände ist hochgenau kartografiert“, sagt ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse. Mithilfe der entsprechenden Kommunikationstechnik könnten in Rethen komplexe Szenarien im Car2X-Bereich getestet werden.

Sogar die Ampel auf dem benachbarten Verkehrsübungsplatz hat der ADAC um eine virtuelle Komponente erweitert: Als der BMW heranfährt zeigt der Bildschirm, welche Geschwindigkeit der Fahrer beibehalten sollte, um noch bei grün über die Kreuzung zu kommen. „Ampelphasen werden so frühzeitig abgebildet, dass der Fahrer die Geschwindigkeit anpassen und damit auch Kraftstoff sparen kann“, sagt Kruse. Bei Rot sieht der Fahrer hingegen, in wie vielen Sekunden die Ampel umschalten wird. „Bisher simulieren wir das noch“, sagt Klöppel. In Zukunft würden aber immer mehr Verkehrsanlagen mit Sendern ausgestattet.

Bei Gefahr senden die Autos ein Signal, das von anderen empfangen wird. Andere Fahrer würden vorgewarnt und könnten schnell auf die Gefahr reagieren. Quelle: Daniel Junker

Jedes neue System sei ein Schritt hin zum vollautomatisierten Fahren – auch wenn es bis dahin wahrscheinlich noch ein weiter Weg ist. „Wird die standardisierte Nutzung im Straßenverkehr eher noch drei oder noch zehn Jahre dauern“, will Eggers wissen. „Mit der technischen Umsetzung sind die Hersteller so gut wie fertig“, sagt Klöppel. Damit das System gut funktioniert, müssten aber alle Verkehrsteilnehmer miteinander kommunizieren – vom Oldtimer- und Fahrradfahrer bis zum Kind und Tier. „Ich glaube deshalb, dass es bis zum wirklichen autonomen Fahren noch eine ganze Weile dauern wird.“

Kooperation im Bereich der Elektromobilität?

In Braunschweig seien bereits Ampeln mit Car2X ausgestattet, auch in Hamburg gebe es schon Testbereiche. Eggert könnte sich auch Laatzen als Testkommune für neue Technologien vorstellen. Durch die Nähe zum Fahrsicherheitszentrum sei die Stadt dafür ideal geeignet. Schon jetzt denken der ADAC und die Stadt Laatzen über eine Kooperation im Bereich Elektromobilität nach: Eggert würde gerne Straßenlaternen mit E-Ladestellen bestücken lassen. „Wir müssen unsere Infrastruktur für die E-Mobilität erweitern“, betont der Bürgermeister. „Der ADAC könnte das zusammen mit Enercity gestalten und dafür unsere Laternen-Infrastruktur nutzen.“

Von Daniel Junker