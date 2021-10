Laatzen/Hannover

Die Abiturfeier liegt zwar schon einige Monate zurück, doch erst jetzt hat der Abschlussjahrgang 2021 der Albert-Einstein-Schule (AES) auch finanziell einen Schlussstrich unter die Schulzeit gezogen. Geklärt ist nun auch, was aus dem Restgeld der Jahrgangskasse wird: 1762,47 Euro. Das ursprünglich für den Abiball gedachte und nun übrig gebliebene Geld erhält der Verein für krebskranke Kinder der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Natürlich hätte der Betrag auch unter den 80 Schülerinnen und Schülern aufgeteilt werden können, berichtet Feyja Seppelt vom Abiballkomitee. Doch der Jahrgang wollte die Gesamtsumme lieber in Gänze für einen guten Zweck spenden. „Wir haben lange diskutiert, wo das Geld hingegen soll, und uns als Jahrgang für den Verein für krebskranke Kinder entschieden“, sagt die 19-Jährige. „Wir wollten, dass das Geld in gute Hände kommt, und Kinder ein Stück glücklicher machen.“

Verein für krebskranke Kinder dankt Schülern

Elke Werth vom Verein für krebskranke Kinder dankte dem Jahrgang. „Wir finden es toll, dass an uns gedacht wird.“ Da Spenden gravierend zurückgingen, sei der Verein für jede einzelne dankbar. Mit dem Geld würden Bastel- und andere Angebote für krebskranke Jungen und Mädchen in der MHH finanziert und deren Familien unterstützt. Durchschnittlich 100 krebskranke Kinder vom Babyalter bis 18 Jahre werden jährlich auf der Kinderstation versorgt.

Angesprochen auf die Spende der Abiturienten sagte AES-Leiter Christian Augustin: „Ich bin perplex und überrascht – im Nachhinein aber auch nicht, weil es zu dem Jahrgang passt.“ Gebeutelt durch die Corona-Zeit habe dieser gut zusammengehalten. „Das ist ein großartiger Jahrgang.“

Geld ursprünglich für Abiball bestimmt

Das Geld war ursprünglich für den Abiball bestimmt und wurde bereits seit 2019 gesammelt – mit Sonderzahlungen aller Schüler, Kuchenverkauf und anderen Sonderaktionen. Damals habe noch keiner ahnen können, dass Corona kommen und der Abiball gänzlich auszufallen drohen würde, so wie für den Jahrgang 2020, sagt Seppelt. Dass letztlich eine Managementfirma die Planung übernehmen und mit weniger Geld als befürchtet auskommen würde, wurde erst im Frühjahr klar.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ball habe allein aus dem Kartenverkauf finanziert werden können, berichtet Seppelt. Mitte Juli hatten die AES-Abiturienten in der Volksbank-Arena in Hildesheim gefeiert. In der Region Hannover wäre die Feier aufgrund der seinerzeit noch hohen Inzidenzwerte so nicht möglich gewesen. Wie der AES-Ball waren dort noch mehr als ein Dutzend weiterer Schulbälle von einer Managementfirma organisiert worden. Die vorgegebene Mindestmenge von 450 Karten im Gesamtwert von 13.500 Euro sei problemlos weggegangen, so Seppelt. Der Stückpreis von 30 Euro gilt als vergleichsweise günstig. Bei früheren Abibällen der AES zahlten Abiturienten und deren Familienangehörige auch schon 40 oder gar 50 Euro pro Karte.

Abiballfeiern außerhalb der Schule sind an der AES seit Jahrzehnten die Regel. Er könne sich nur an eine Feier in der Schule erinnern, berichtet Wilhelm Paetzmann, der seit 1989 Lehrer an der AES ist. „Das war noch im alten Forum und in den Neunzigerjahren.“ Die Sicherheitsauflagen seitens der Kommunen, aber auch die veränderte und amerikanisch geprägte Feierkultur trieben Abschlussjahrgänge in große Veranstaltungsräume – und zu Ausgaben im fünfstelligen Eurobereich.

Von Astrid Köhler