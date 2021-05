Laatzen-Mitte

Wie sieht das Leben von Laatzener Schülern in Zeiten der Pandemie aus? Was beschäftigt die Jugendlichen, wie gehen sie mit dieser besonderen Situation um? Im Rahmen eines Kurzfilmwettbewerbs haben Schüler der Albert-Einstein-Schule Videos gedreht, in denen sie auf künstlerische Weise Einblicke in ihren Alltag geben. „(Mein) Leben im Lockdown“ heißt das Projekt, bei dem die Jugendlichen in der Zeit von Januar bis März 2021 Animations- und Realfilme erstellt haben. Die Ergebnisse sind jetzt online zu sehen, parallel läuft eine offene Abstimmung über den Publikumspreis.

Die Werke sind im Rahmen des Kurzfilmwettbewerbs „Ganz schön anders“ entstanden, den der Göttinger Verein Blickwechsel in Zusammenarbeit mit dem hannoverschen Medienbüro Königsworth für niedersächsische Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 initiiert hat. Die Laatzener Schüler aus dem integrativen Kunstkurs des 10. Jahrgangs unter der Leitung von Lehrerin Teresa Kleineidam beteiligten sich am Teilwettbewerb „(Mein) Leben im Lockdown“ gemeinsam mit Jugendlichen des Gymnasiums am Silberkamp Peine, des Gymnasiums Carolinum Osnabrück sowie des Immanuel-Kant-Gymnasiums Lachendorf. Entstanden sind 34 Videos, zwölf davon wurden von Laatzenern eingereicht.

Zur Galerie (Mein) Leben im Lockdown: Im Rahmen eines Kurzfilmwettbewerbs geben 13 Schüler aus einem Kunstkurs der Laatzener Albert-Einstein-Schule persönliche Einsichten in ihren Alltag in Coronazeiten.

In ihrem „Lockdown Poem“ verbindet Maike Karsjens zum Beispiel Filmsequenzen des Alltags mit einem nachdenklichen Kommentar. „Diese Zeit ist nicht leicht, und man fühlt sich dem oft nicht gewachsen, was noch kommen könnte“, heißt es da. „Die Tage sehen genauso aus wie die Gedanken: kalt, stürmisch und dunkel.“ Der Tagesablauf wiederhole sich laufend, „so als würde ich mich im Kreis drehen.“ Die Zeit der Pandemie zeige ihr aber, wie wertvoll gemeinsam erlebte Momente sein können.

„Lockdown hat nicht nur schlechte Seiten“

Michael Kaplunov zeichnet in seinem Kurzfilm seinen Tagesablauf unter Corona-Bedingungen in einem Realfilm nach – von Videokonferenzen über das Fußballspielen zu zweit bis zum abendlichen Computerspielen. In ihrem mit Playmobilfiguren inszenierten Trickfilm zeigt Celina Köhler unter anderem die veränderten Bedingungen beim Einkaufen. Sie macht aber auch deutlich, dass der Lockdown nicht nur schlechte Seiten hat. So könne sie jetzt zum Beispiel viel öfter mit ihrer Familie frühstücken, „weil alle im Homeoffice sind“.

Juliane Büschking stellt in ihrem gezeichneten Trickfilm eine als „Oma Helga“ betitelte ältere Dame vor, die traurig ist, weil sie ihre Familie nicht sehen kann. Nachdem sie sich hat impfen lassen, ändert sich dieser Zustand endlich wieder. In Ariana Maschuras Realfilm wiederholen sich die Szenen immer wieder – mit steigendem Tempo. Damit macht sie deutlich, wie sehr sich die Tagesabläufe im Lockdown wiederholen.

Marike Weissleder hat sich dem Thema auf eine ganz andere Weise genähert: In ihrem Animationsfilm „Harry Potter and the Pandemic“ stellt sie sich vor wie es wäre, wenn die Zaubererwelt von Harry, Ron und Hermine von Corona bedroht wäre. Witzig sind etwa die kleinen Masken, die die Schülerin den Legofiguren angeheftet hat. Am Ende brauen die drei einen Zaubertrank, und zum Abschluss darf sogar schon wieder ohne Masken und Abstand gefeiert und getanzt werden.

Für die Teilnehmer hatte der Verein Blickwechsel kostenlose Online-Workshops zum Thema Realfilm und zur Stop-Motion-Technik angeboten, bei der Einzelbilder zu einem Animationsfilm zusammengeschnitten werden. In schulübergreifenden Kleingruppen mit jeweils bis zu acht Teilnehmern lernten die Jugendlichen, wie sie mit dem Smartphone Filmsequenzen drehen und schneiden können. Für den Schnitt wurde ausschließlich kostenlose Software für Tablets und Smartphones genutzt. Neben den Workshops und dem Online-Unterricht arbeiteten die Schüler frei an ihren Projekten. Betreut wurden die Jugendlichen durch die Coaches und ihre Kunstlehrerin.

Zuschauer können abstimmen

Die Filme der Teilnehmer aller Schulen sind unter der Adresse YouTube.com/kurzfilmwettbewerb im Internet zu sehen. Die Videos werden von einer Jury bewertet, die Macher der drei prämierten Videos erhalten Gutscheine für die Videoplattform Netflix. Darüber hinaus können alle Zuschauer bis zum 1. Juni auf Youtube über ihre Lieblingsfilme abstimmen. Das Video mit den meisten Youtube-Klicks und Likes gewinnt den Publikumspreis. Gefördert wird das Projekt von der Klosterkammer Hannover, den Sparkassen in Niedersachsen, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sowie der Stiftung Help.

Von Daniel Junker