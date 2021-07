Laatzen-Mitte/Hannover

Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule (AES) beteiligen sich am Aufbau einer „Europäischen Route des jüdischen Kulturerbes“ in Deutschland. In Kooperation mit dem hannoverschen Fotokünstler Uwe Stelter hat der AES-Profilkurs „Erinnern statt vergessen“ in den vergangenen Wochen Spuren jüdischen Lebens in Laatzen und andernorts gesucht. Im Rahmen des Projektes „Click & Walk“ dokumentierten sie jüdische Friedhöfe und Gedenkorte in der Region Hannover auf Fotos.

„Die Europäische Route des jüdischen Kulturerbes gibt es seit 2004. Sie existiert bereits in 17 Ländern, aber noch nicht in Deutschland“, sagt Anke Biedenkapp vom Verein Global Partnership Hannover, mit dem die AES bei dem Projekt kooperiert. „Es hatte sich noch niemand gefunden, der das Projekt in Deutschland umsetzt“. Nun will der Verein im Zuge der bundesweiten Aktion „321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ von Hannover aus den Startschuss für die Umsetzung der Route geben. Bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Hannover 2025 hatte er bereits erste Konzepte erarbeitet. Die Route sei nicht als klassische Strecke, sondern als Netzwerk mit verschiedenen Bausteinen konzipiert, sagt Biedenkapp. Unterstützt wird das Vorhaben vom Bundesinnenministerium.

Kulturroute als Netzwerk

Die AES-Schüler, die den Jahrgang 12 besuchen, haben in den vergangenen Wochen ausgewählte Orte jüdischen Lebens besucht und fotografisch dokumentiert. Dazu zählen unter anderem der jüdische Friedhof, das Mahnmal und die Stolpersteine in Gleidingen, aber auch jüdische Friedhöfe in Hannover, Steinhude, Wunstorf, Gestorf, Pattensen und Sarstedt. „Es geht uns darum, das jüdische Leben in Deutschland sichtbarer, vorstellbarer, akzeptabler zu machen“, sagt Biedenkapp.

Schülerinnen und Schüler aus dem Seminarfach "Erinnern statt vergessen" der Laatzener Albert-Einstein-Schule begeben sich an Orten jüdischen Lebens auf fotografische Spurensuche. Quelle: Daniel Junker

„Anders als christliche Friedhöfe befinden sich jüdische Friedhöfe fast immer außerhalb der Stadt“, sagt Schüler Lasse Ludewig. „Dies ist ein Beispiel dafür, dass es die Ausgrenzung des Judentums bereits seit Jahrhunderten gibt.“ Der jüdische Friedhof bei Steinhude befinde sich zum Beispiel in einem abgelegenen Waldstück und sei ohne Hinweise kaum zu finden. Auch in Gleidingen habe sich der Friedhof früher abseits des Ortes befunden. „Weil Gleidingen über die Jahrhunderte gewachsen ist, ist die Wohnbebauung mittlerweile an den Friedhof herangerückt“, sagt Lehrer Wilhelm Paetzmann, der den AES-Profilkurs leitet. Ähnlich sei die Entwicklung am alten jüdischen Friedhof am Judenkirchhof in Hannovers Nordstadt verlaufen.

„Viele leben sehr nahe an diesen Orten, ohne sich des Kontextes bewusst zu sein“, sagt Schüler Finn Wöckener. Ähnlich sei es ihm selbst in Bezug auf die Stolpersteine ergangen. „Ich bin schon zigmal darübergelaufen, aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht.“ Das Projekt sei darauf ausgelegt, diese Orte den Menschen begreifbarer zu machen.

Zur Galerie In einem Projekt begeben sich Zwölftklässler der Laatzener Albert-Einstein-Schule auf fotografische Spurensuche nach Jüdischem Leben in der Region Hannover.

Darüber hinaus beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit typischen Symbolen auf jüdischen Friedhöfen. Ein markantes Erkennungszeichen seien Steine, die statt Blumen auf die Grabsteine gelegt werden. Sie zeugen vom Besuch und von der Anteilnahme anderer Menschen.„Die Menschen besuchen die Verstorbenen und denken an sie“, sagt Schülerin Anna-Lena Kreipe. Dieser Brauch stammt aus alter Zeit: Da bei einer Bestattung in der Wüste keine Blumen oder Grabsteine vorhanden waren, schichteten die Angehörigen Steine auf dem Grab auf. Sie dienten als Orientierungspunkt und auch als Schutz vor wilden Tieren.

Inschriften erzählen von Gedenkkultur

Beschäftigt haben sich die Jugendlichen auch mit Symbolen wie dem siebenarmigen Leuchter Menora und der Levitenkanne, die sie ebenfalls fotografisch festhielten. „Aus den Gräbern, Inschriften und Symbolen kann man viel über die Geschichte des damaligen Judentums und der damaligen Gesellschaft ableiten“, macht Schüler Meshile Fallouh deutlich. „Hinter jedem Grabstein steckt eine Geschichte“, ergänzt seine Mitschülerin Greta Paschkowski.

Anders als Synagogen und andere Einrichtungen jüdischer Gemeinden seien Friedhöfe von den Nazis seltener zerstört worden, so Paetzmann. „Sie sind das nächstliegende Zeugnis des Judentums.“ Der Gleidinger Friedhof sei einer der wenigen, der heute noch für Beerdigungen genutzt wird. „Man erkennt an der unterschiedlichen Gestaltung der Grabsteine, dass sich die Erinnerungskultur im Wandel befindet.“ Mittlerweile hätten auch Blumen Einzug erhalten.

Bis zu den Sommerferien wollen die Schüler ihre Ergebnisse inhaltlich auswerten und in einer Ausstellung zusammenfassen, die an der Albert-Einstein-Schule gezeigt werden soll. Darüber hinaus ist eine Wanderausstellung geplant, in die auch die „Click & Walk“-Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern der Helene-Lange-Schule sowie einer Jugendgruppe der Jüdischen Gemeinde Hannover einfließen sollen.

Von Daniel Junker