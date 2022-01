Laatzen-Mitte

77 Jahre nach Kriegsende ändert sich das Gedenken an die Opfer des Holocaust. Nur noch wenige Zeitzeugen können direkt mit eigener Stimme berichten. So bedarf es neuer Formen; auch in der Albert-Einstein-Schule, in der viele Jahre lang der inzwischen verstorbene Holocaustüberlebenden Salomon „Salek“ Finkelstein zu Gast war. Anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz beschäftigte sich der zehnte Jahrgang am Donnerstag daher auf neue Art mit Nationalsozialismus und Antisemitismus. Das Besondere dabei war die versuchte Annäherung aus Täter- und Opferperspektive sowie die Beiträge des Fotografen Malte Radtki und der Zwölftklässlerin Norah Meyer. Beide waren unabhängig voneinander vor zwei Jahren auf ungewöhnliche Zeugnisse ihrer Familien aus der NS-Zeit gestoßen.

So las die Schülerin Auszüge aus den Lebenserinnerungen ihrer 1920 als Ursula Raddatz geborenen Urgroßmutter vor und zeigte sie Familienfotos aus der Zeit. Ulla Raddatz war, ebenso wie ihr jüngerer Bruder, nicht nur von Erziehung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Als Bürofachkraft bei der Zivilverwaltung in der besetzten Ukraine lernte sie 1942 zwei jungen Mädchen mit ängstlichen Gesichtern als Haushaltshilfen kennen („sie waren Jüdinnen, wie wir später erfuhren“), auch wurde sie dort zur Beobachterin von Gräueltaten.

„Schüsse durch die Nacht, dazwischen ab und zu Aufschreie“

Aus einer Nacht, für die zuvor eine Ausgangssperre verhängt worden war, notierte Ulla Raddatz: „Zwischen 22 und 23 Uhr hallten in unregelmäßigen Abständen einzelne Schüsse durch die Nacht, dazwischen ab und zu Aufschreie, ähnlich, wie wenn jemand fortläuft oder verfolgt wird, alles aber noch in etlicher Entfernung.“ Trotz der verdunkelten Fenster und ausgeschalteter Straßenbeleuchtung seien schemenhaft „lange Formationen von Menschen“ wahrzunehmen gewesen, die sich durch die Straße schleppten, notierte die seinerzeit 20-Jährige weiter. Zehn Tage später macht sich die Bürofachkraft schließlich mit einem Bekannten auf, den vielen Fußspuren zu folgen – bis in ein kleines Birkenwäldchen hinein zu zwei frisch aufgeworfenen 20 mal fünf Meter breiten Erdhügeln. In den umstehenden Birken hätten sie massenweise Spuren von Geschossen entdeckt und Fetzen von Kleidungsstücken lagen herum. „Mir war bewusst, dass auch unsere beiden jüdischen Mädchen hier wahrscheinlich zu Tode gekommen waren.“

Das Foto zeigt Ulla Raddatz mit ihrem Bruder unbeschwert auf einem Urlaubsbild. Mit 17 Jahren wurde der Bruder zum Panzerjäger ausgebildet. Nach dem Weihnachtsurlaub 1944 fuhr der Jugendliche fröhlich, abenteuerlustig und mit Gottvertrauen in den Krieg – und starb. Quelle: Astrid Köhler

Während die Zwölftklässlerin diese Zeilen ihrer Urgroßmutter vorliest, war es mucksmäuschenstill in dem mit mehr als 200 Masken tragenden Schülern voll besetzten Forum. Auch als das letzte Foto an der Bühnenwand erscheint – Ulla und ihr jüngerer Bruder unbeschwert lachend auf einem Urlaubsfoto. „Immer noch glauben wir an den Sieg“, notierte Raddatz Ende 1944. Der Bruder war inzwischen zum Panzerjäger ausgebildet worden und der Alltag von Fliegeralarmen und Bombenabwürfen begleitet. Noch einmal feiert die Familie zusammen Weihnachten. Nachdem der Bruder sich danach voller Fröhlichkeit, Abenteuerlust und Gottvertrauen am Bahnhof verabschiedet hat und davon gefahren ist, erinnert sich Raddatz an die Reaktion der Mutter: „Meine Mutti weinte später bitterlich mit den Worten: ,Ihn sehen wir nicht mehr wieder!‘ – Und so war es dann auch.“

Fachbereichsleiter Wilhelm Paetzmann spricht anlässlich des Holocaustgedenktages vor mehr als 200 Schüler des zehnten Jahrgangs im Forum der Albert-Einstein-Schule. Quelle: Astrid Köhler

Die Urgroßmutter habe ihre Lebenserinnerungen ursprünglich nur für die Familie aufgeschrieben, erklärte Norah Meyer anschließend. Sie halte diese aber für zu bedeutend, um sie einer breiten Öffentlichkeit vorzuenthalten. Der AES-Fachbereichsleiter Wilhelm Paetzmann lobte am Donnerstag ausdrücklich den Mut der Schülerin: „Es ist nicht selbstverständlich, Privates mit so einer großen Gruppe zu teilen.“ Begleitend zu den Lebenserinnerungen und Fotos hatte der AES Geschichtslehrer Nicholas Ruß einordnende Worte gesprochen und die schrecklichen Folgen einer systematisch und ungebremsten krassen Abwertung von Menschen gemacht.

Fotokünstler Malte Radtki stellt Projekt „Vexierbild 1917-62“ vor

Der Künstler Malte Radtki hatte zuvor im Forum gleichfalls von der NS-Zeit geprägte Familienfotos gezeigt und sein Projekt „Vexierbild 1917-62“ vorgestellt, das in Hannover auch schon in der Galerie für Fotografie (GAF) sowie im Goetheexil zu sehen war. Es sind jene Bilder aus einem dem Künstler bis vor zwei Jahren gänzlich unbekannten Album, die den bereits 1962 verstorbenen Großvater als dem Nationalsozialismus zugeneigten Mann zeigen. Dieser war Mitglied der Luftwaffe und bei der Organisation Todd tägig. „Über die Alben wurde nie gesprochen“, betonte der 36-Jährige, der an der Einordnung der Bilder mit ihm fast ausschließlich unbekannten Menschen arbeitet und parallel zur Aufarbeitung seiner eigenen Familiengeschichte den Wandel von der Diktatur zur Demokratie sowie der westdeutschen Normalität in den frühen Jahren der Bundesrepublik nachzuvollziehen versucht.

Zum Abschluss der Gemeinschaftsveranstaltung sahen die Zehntklässler noch einen 20-minütigen Film über den Holocaustüberlebenden Salomon Finkelstein (1922–2019), nach dem inzwischen auch ein Gebäude der AES benannt ist. Seine Botschaft an die Schüler: Diese mögen die Welt besser machen – „dass so etwas nie wieder passiert.“

Von Astrid Köhler