Laatzen-Mitte

Die Albert-Einstein-Schule lädt angehende Fünftklässler und ihre Familien für Freitag, 26. Februar, zum „AES-Treffpunkt digital“ ein. Mithilfe der Website wonder.me gibt es virtuelle Gesprächsrunden, in denen Schüler, Eltern, Schulleitung und Lehrkräfte alle Fragen zum kommenden fünften Jahrgang und zur Albert-Einstein-Schule allgemein beantworten.

Schulleiter Christian Augustin begrüßt die Besucher um 17 Uhr im Online-Forum, bevor die Teilnehmer dann zwischen den Gesprächsrunden hin- und herwechseln können, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Für die Teilnahme am AES-Treffpunkt digital können sich die Familien per E-Mail an treffpunkt@kgslaatzen.eu oder im Sekretariat unter Telefon (0511) 982930 anmelden.

Die Veranstaltung ersetzt den traditionellen Tag der offenen Tür, der wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Parallel zum AES-Treffpunkt digital präsentiert sich die Schule aktuell auf ihrer Seite www.aes-laatzen.de mit Videos, Informationen und einer Rätsel-Rallye.

Von Johannes Dorndorf