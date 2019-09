Laatzen-Mitte

“Eine Patenschaft bedeutet Verantwortung zu übernehmen und ist eine richtig große Ehre“, betonte Jana Wochnik. Die Lehrerin der Albert-Einstein-Schule stand am Freitag vor rund 400 Fünft- und Sechsklässlern und schwor diese auf den bevorstehenden 39. Weltkindertag in Hannover ein. Erstmals ist die Laatzener KGS Partnerschule und organisiert am 20. September die zentrale Veranstaltung am Maschsee mit Aktionen, Ständen, Bühnenprogramm, Spendensammlung und rund 6000 Teilnehmern mit.

„Das ist eine einmalige Chance, wir wollen richtig was verändern“, sagte die Leiterin der 2018 wiederbelebten Eine-Welt-AG. Zusätzlich zu dem Weltkindertagsmotto „Wir wandern für den andern“ hat die AES den Leitsatz „Gemeinsam für eine gesunde Welt“ ersonnen: Wälder und Tiere schützen, gesündere Lebensmittel und saubere Energien sind die Ziele, die dazu gehören.

Die Welt leide unter vielen Problemen, so Wochnik und die Schüler melden sich und tragen einige zusammen: Plastikmüll in Flüssen und Meeren, Auto- und Industrieabgase in der Luft – und Abholzungen und Brände wie aktuell in dem für das Weltklima bedeutenden Regenwald Brasiliens.

Das Bild des Sechstklässler Julius Rosenhahn (12) der AES wurde unter 20 Vorschlägen für den diesjährigen Weltkindertag in Hannover als Plakat ausgewählt. Es ziert unter anderem die sogenannten Laufzettel der rund 6000 am Maschsee teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Quelle: Astrid Köhler

Die Schule wolle ein Zeichen setzen. Das beim Weltkindertag gesammelte Geld – das Plakatmotiv hat AES-Schüler Julius Rosenhahn aus Ingeln-Oesselse gemalt – werde für den Bau eines Kinderkrankenhauses im afrikanischen Malawi und für weltweite Baumpflanzungen verwendet, sagt Wochnik im Beisein von David Salim von Weltkindertagsverein.

Skype-Interview mit Felix Finkbeiner

Dann folgt ein großer Moment: Wochnik greift zum Tablet und holt per Skype-Videokonferenz Felix Finkbeiner in die Aula. Der gebürtige Bayer hat als Grundschüler die Initiative Plant-for-the-Planet gegründet, die schon viele Millionen Bäume gepflanzt hat.

Vorbereitungen für den Weltkindertag in Hannover: Die Leiterin der Eine-Welt-AG Jana Wochnik bereitet die Skypekonferenz in der AES-Aula vor. David Salim vom Weltkindertagsverein schaut zu. Quelle: Astrid Köhler

Der 21-Jährige beantwortet nach einer Kurzvorstellung zweier AES-Schülerinnen die von Fünftklässlern vorbereiteten Fragen. Der studierte Aktivist erklärt die Bedeutung von Bäumen als Co2-Speicher und dass Holz natürlich geerntet werden könne, „solange neue Bäume gepflanzt werden“.

Finkbeiner, der als Kind sogar schon vor den Vereinten Nationen gesprochen hat, berichtet auch von Tiefpunkten. So sei nach einer Rede vor den Chefs großer Schokoladenunternehmen niemand dem Appell gefolgt, pro Tonne Schokolade wenigstens einen Baum zu pflanzen. „Ich war zwölf Jahre alt, sehr enttäuscht und habe geweint“, so Finkbeiner. Immerhin sei so die Idee eines Schülers realisiert worden, „Die gute Schokolade“ zu produzieren. Mit dem Verkauf von fünf Tafeln ist das Geld für einen Baum beisammen.

Ziel: Aus 450 sollen 600 Bäume pro Erdbewohner werden

Begeistert spricht Finkbeiner über die Fridays-for-Future-Demos (“fantastisch“) und Greta Thunberg (“sie hat das Klima politisch relevant gemacht“) eh der 21-jährige Doktorant der Umwelttechniker Zahlen nennt: Umgerechnet auf die Weltbevölkerung kämen auf einen Menschen derzeit 450 Bäume, dabei gebe es noch Platz und CO2-Bindungsbedarf für weitere 150: „Ziel sind 600 Bäume pro Mensch.“ Leider werden derzeit noch jährlich mehr Bäume verloren als dazugewonnen. Immerhin: Auf der Mexikanischen Halbinsel Yukatan würden Mitarbeiter derzeit „alle 15 Sekunden“ einen Baum pflanzen. „Auch ihr könnt etwas tun“, sagt Finkbeiner.

Der Aufruf, weniger Fleisch zu essen (“ich selbst bin Vegetarier“) und auf Flugreisen möglichst zu verzichten, löst noch ein geteiltes Echo in der Aula auf. Bäume pflanzen wollen hingegen scheinbar alle Schüler –auch gern auf ihrem Schulgelände.

Von Astrid Köhler