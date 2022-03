Laatzen-Mitte

Kinder und Jugendlicher der Albert-Einstein-Schule (AES), deren Eltern und auch die Lehrkräfte sind bestürzt über den Krieg in der Ukraine. Umso größer ist die Hilfsbereitschaft: Binnen weniger Tage wurden von Schulangehörigen sowie deren Familien zahlreiche Dinge gespendet, um die Not der Menschen in der Ukraine etwas zu lindern. Mehr als 100 Kisten mit Kleidung und Lebensmitteln, Hygieneartikel, Spielzeug und anderen Dingen wurden seit Montag bei den Schulassistenten Simone Zett und Bernd Schlender abgegeben. In der als Lager genutzten Schulbücherei stapelten sich Kisten am Donnerstag an einigen Stellen brusthoch vor den Bücherregalen.

„Wir finden es sehr wichtig, Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen“, sagt Derya Acik, die sich wie viele andere ihrer Mitschüler an der Aktion beteiligt. Die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme an der AES sei sehr groß. „Unsere Schule steht für Vielfalt und den Zusammenhalt in Europa“, sagt Ole Lübke. Viele Schüler hätten ihre Schränke nach auszusortierender Kleidung durchforstet und zusätzlich Hygieneprodukte und andere Dinge gekauft, ergänzt Luca Spatz. „Ich finde es wichtig, anderen in schwierigen Zeiten zu helfen und ihnen beiseitezustehen“, macht auch Hekim Bilgi deutlich. Derya ist von der enormen Hilfsbereitschaft dennoch überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel zusammenkriegen“, sagt die 18-Jährige.

Stapelweise Spenden: Rund 100 Kisten mit Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Zelten und Schlafsäcken und vielen anderen Dingen haben sich im Laufe dieser Woche in der Bücherei der Albert-Einstein-Schule angesammelt. Quelle: Daniel Junker

Auch AES-Leiter Christian Augustin ist von der Spendenbereitschaft überwältigt: „Ich bin sehr dankbar, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Kollegium beteiligt haben“, sagt der Schulleiter. „Gleichzeitig macht es mich aber sehr traurig, dass das überhaupt sein muss.“ Ins Rollen gebracht hatte die Aktion der Lehrer Ruben Gehb. „Als Familienvater hatte ich zunächst erst einmal selbst das Bedürfnis zu helfen“, berichtet der Pädagoge.

„Die Aktion wurde richtig gut angenommen“

Über die Nachrichten sei er auf den „Ukrainischen Verein in Niedersachsen“ aufmerksam geworden, der derzeit Sach- und Geldspenden für die Bevölkerung in der Ukraine sammelt. „Ich hatte die Idee, dass wir die Schule mit einbinden können, denn hier können wir über kurze Wege sehr viele Menschen erreichen“, sagt Gehb. Die Schulleitung habe die Idee sofort unterstützt.

Spendenflut: Mehr als 100 gefüllte Kisten mit Kleidung und Lebensmitteln, Hygieneartikel, Spielzeug und anderen Dingen stehen am Donnerstagmittag in der Schulbücherei. Die Spenden haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Pädagogen zusammengetragen. Quelle: Daniel Junker

Ende vergangener Woche ging eine Information an das Kollegium heraus, und bereits am Montag gingen die ersten Spenden ein. Manche Klassen sammelten zusammen, es wurden aber auch viele Einzelspenden abgegeben, sagt Gehb. „Die Aktion wurde richtig gut angenommen.“

Tatkräftige Hilfe: AES-Schüler verladen am Nachmittag mit dem die Spendenaktion für die Ukraine organisierenden Lehrer Ruben Gehb (Zweiter von links)) die mehr als 100 Kisten für die Ukraine in einen privaten Transporter. Quelle: privat

Am Donnerstagnachmittag brachte der Lehrer die von den Schulsozialarbeitern vorsortierten Boxen mit seinem privaten Lieferwagen zur Sammelstelle des Vereins nach Misburg. Von dort aus werden sie in die Ukraine gebracht. „Die Spenden gehen direkt an die Bevölkerung“, sagt Gehb. Ein Vereinsmitglied habe sehr anschaulich über die Situation in Kiew und in anderen Orten berichtet. „Die Lebensmittel und Hygieneartikel in den Supermärkten und Lagern reichen vielleicht noch für zehn Tage, danach wird es sehr kritisch“, sei ihm berichtet worden. Die Spender aus Laatzen hoffen nun, die Not der Bevölkerung mit ihrer Spende zumindest ein wenig lindern zu können.

Lehrer Ruben Gehb lädt die letzten Kisten in den Lieferwagen. Quelle: Daniel Junker

