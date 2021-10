Laatzen

Fertig ist das Wandbild für Gleidingen schon seit fast eineinhalb Jahren, aber erst jetzt passen auch die Rahmenbedingungen für seine offizielle Übergabe. Inspiriert von einem Gedicht der jüdischen Lyrikerin Rose Ausländer (1901–1986) und unterstützt von Lehrkräften haben Schülerinnen der Albert-Einstein-Schule (AES) ein Gemälde angefertigt, mit dem die Trafostation am Gedenkstein für die zerstörte Gleidinger Synagoge verkleidet werden soll. Am Montag nahmen Stadtvertreter das vornehmlich dunkel, aber auch mit hellen Elementen gestaltete Wandbild bei einer Feierstunde im AES-Forum entgegen.

„Ich freue mich, die Tafel in Empfang zu nehmen“, sagte Gleidingens Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert, die allen Beteiligten, allen voran denen der AES, für ihren unermüdlichen Einsatz dankte. Der Prozess sei nicht immer einfach gewesen. Von der Idee und dem einstimmigen Ortsratsbeschluss im Frühjahr 2018 bis zur nun endlich bevorstehenden Installation des Wandbildes habe es mehr als dreieinhalb Jahre gedauert – doch es habe sich gelohnt.

Die Gestaltung sei eine Herausforderung gegeben, betonten die Projekt begleitenden Kunstlehrerinnen Jana Albus und Rike Kappmeier. Weder sollte es eine pauschale Anklage sein, noch anmaßend wirken. Um das unsagbare Grauen darzustellen, hätte sich die Gruppe für einen besonderen Schritt entschieden. „Wo Worte und Bilder fehlen, hilft Lyrik“, erklärte Kunstlehrerin Albus, die vier ehemaligen AES-Schülerinnen besonders erwähnte: Giulia Pantano, Giulia Spreitz, Fiona Antczak und Elisabeth Frank studieren inzwischen und konnten bei der Feierstunde am Montag nicht persönlich dabei sein. An ihrer Stelle trug Kunstlehrerin Kappmeier sodann das 1976 von Ausländer veröffentlichte Gedicht „Biographische Notiz“ vor, das in Teilen in dem Wandbild selbst zitiert wird, und auch noch auf einer an der Trafostation anzubringenden Erklärtafel zu lesen sein soll.

Das Gedicht: „Biographische Notiz“ (1976) Die Lyrikerin Rose Ausländer hat ihr Gedicht „Biographische Notiz“ 1976 im Alter von 75 Jahren veröffentlicht: Ich rede / von der brennenden Nacht / die gelöscht hat / der Pruth / von Trauerweiden / Blutbuchen / verstummtem Nachtigallgesang / vom gelben Stern / auf dem wir / stündlich starben / in der Galgenzeit / nicht über Rosen / red ich / Fliegend / auf einer Luftschaukel / Europa Amerika Europa / ich wohne nicht / ich lebe.

Sowohl Gleidingen als auch die Stadt Laatzen habe sich ihrer Verantwortung gestellt, betonte Schulleiter Christian Augustin vor geschätzt 140 Zuhörern im Forum, darunter der komplette zwölfte Jahrgang, Vertreter der Stadt Laatzen sowie von Gedenkinitiativen und Ilona Finkelstein, die Tochter von Salmon Finkelstein. Die Schule verdanke dem 2019 verstorbenen Zeitzeugen und Laatzener Ehrenbürger Finkelstein sehr viel und sein Name sei ein stehender Begriff, sagte Augustin: „Wir freuen uns, dass die Verbindung zur Familie Finkelstein über den Tod hinaus bestehen bleibt.“ Auch dankte der Schulleiter dem scheidenden Bürgermeister Jürgen Köhne für sein kontinuierliches Wirken im Sinne der Gedenkkultur.

Die Schülerin Lea Neumann hatte während der Feierstunde eine kurze Zusammenfassung der Geschichte Gleidingens vorgetragen. Das lange zum Bistum Hildesheim gehörende Dorf an der Grenze zum Calenberger Land, wo es Juden verboten war, sich niederzulassen, war über Jahrhunderte Lebensort für Juden. Zwischenzeitlich waren zwölf von 13 Viehhändlern jüdischer Abstammung. Unter den Nationalsozialisten begann dann die Vertreibung von Juden bis zur Deportation der letzten in Gleidingen lebenden Juden 1942. Mehrere Stolpersteine auf der Hildesheimer Straße, der jüdische Friedhof sowie der Gedenkstein an der Ecke zur Thorstraße erinnerten heute an jüdisches Leben in Gleidingen. Und bald auch das Wandbild.

„Ein Paradies für Sprayer": Die Trafostation nahe dem Gedenkstein an der Thorstraße wird künftig an zwei ihrer vier Seiten mit dem Wandbild verkleidet sein. Auf der breiten, zur Hildesheimer Straße weisenden Seite und auf der schmalen Seite in Richtung Gedenkstein.

„Ein Nachdenkort für alle, die vorbei gehen“

Das Gemälde für die Trafostation wurde auf fünf 2,50 Meter hohen Fassadenplatten aufgebracht. Vor der Installation werden diese noch laminiert – als Witterungs- und Vandalismusschutz. Rechtzeitig vor der Gedenkfeier zur Pogromnacht am Dienstag, 9. November, soll das Wandbild dann am Gedenkstein für die Gleidinger Synagoge über Eck angebracht an der Trafostation hängen und von der Hildesheimer Straße sowie vom Gedenkstein aus zu sehen sein. „Es ist zu wünschen, dass es ein Nachdenkort wird für alle, die vorbei gehen“, sagte Augustin.

Das Leben von Rose Ausländer Die Lyrikerin Rose Ausländer kam am 11. Mai 1901 als Rosalie Beatrice „Ruth“ Scherzer im seinerzeit noch zu Österreich-Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien und heute zur Ukraine gehörenden Czernowitz zur Welt. Die Stadt, in der 1920 auch der deutschsprachige Dichter Paul Celan („Todesfuge“) geboren wurde und in der fast jeder Zweite jüdischen Glaubens war, gilt als Hauptstadt des Kulturlandes Bukowina (Buchenland). Sie liegt am östlichen Ufer des auch in Ausländers Gedicht „Biographische Notiz“ erwähnten Donaunebenflusses Pruth. Nach ihrer Schulausbildung in Czernowitz, Budapest und an der Handelsschule der Wiener Kaufmannschaft in Wien erhielt die Tochter liberal-jüdischer und weltoffener Eltern 1919 eine erste Anstellung als Büroleiterin einer Rechtsanwaltskanzlei. Nach dem Tod des Vaters Sigmund wanderte die Gasthörerin von Literatur- und Philosophievorlesungen 1921 mit ihrem Studienfreund Ignaz Ausländer in die USA aus, wo sie als Buchhalterin, Redakteurin und Bankangestellte arbeitete und erste Gedichte publizierte. US-Bürgerin in Czernowitz Zehn Jahre später kehrte Rose Ausländer – die Ehe mit Ignaz wurde kurz zuvor geschieden – nach Czernowitz zurück. Dort erlebte sie nach kurzen Zwischenstationen in Bukarest, Mailand, Paris und New York ab 1940 den Zweiten Weltkrieg mit anfänglich sowjetische Besetzung mit. Ausländer, die 1926 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, bis diese ihr 1937 wegen zu langer Abwesenheit wieder aberkannt wurde, wurde noch im selben Jahr wegen Spionageverdachts für die USA vom Inlandsgeheimdienst verhaftet, verhört und für vier Monate inhaftiert. Getto, Zwangsarbeit, Todesnot Nach dem Einmarsch rumänischer und deutscher Truppen im Juli 1941 begann für die Czernowitzer Juden die Leidenszeit. Ausländer wurde mit zigtausend anderen im Getto gefangen gehalten, erlebte dort Zwangsarbeit und Todesnot. Nach der Befreiung der Stadt durch sowjetische Truppen im April 1944 reiste sie über Rumänien in die USA aus, wo sie ihre Gedichte ausschließlich auf Englisch veröffentlichte und als Fremdsprachenkorrespondentin bei Schifffahrtsexpeditionen arbeitete. Rückkehr in die Bundesrepublik 1965 siedelte Ausländer in die Bundesrepublik über und lebte fortan in Düsseldorf. Sie ist Autorin zahlreicher Gedichte, steht im Fokus vieler Bücher und Veröffentlichungen von Briefwechseln und erhielt viele Auszeichnungen, darunter den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und den Evangelischen Buchpreis. Am 3. Januar 1988 starb die seit zehn Jahren bettlägerige, aber bis zuletzt schreibende Lyrikerin im Nelly-Sachs-Haus, einem jüdischen Altenwohn- und Pflegeheim in Düsseldorf. Ihre letzte Ruhestätte ist der jüdische Friedhof auf dem dortigen Nordfriedhof.

Von Astrid Köhler