Der 44-Jährige, der am Freitagnachmittag in einem Aldi-Markt in Laatzen-Rethen mit einem Schraubendreher auf seine Ex-Frau losgegangen ist und diese am Kopf verletzt hat, bleibt in einer Fachklinik. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Mann schon mehrfach Sondereinsätze der Polizei ausgelöst – auch wegen Körperverletzungen.