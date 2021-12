Laatzen

Diese Nachricht wird Hausbesitzer und Mieter in Laatzen freuen: Die Regen- und Schmutzwassergebühren werden im Laatzener Stadtgebiet im nächsten Jahr nicht steigen – im Gegensatz zu Hannover. Obwohl beide Kommunen ihre Abwässer durch die hannoversche Stadtentwässerung klären lassen, bleibt es in Laatzen in allen Bereichen bei den bisherigen Gebührensätzen. Zum Vergleich: In Hannover sollen die Gebühren in den nächsten drei Jahren um zehn Prozent beim Schmutzwasser und um fast 18 Prozent beim Regenwasser steigen.

Wie bislang müssen Laatzens Grundstücksbesitzer im Jahr 2022 unverändert 2,18 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser bezahlen, beim Regenwasser sind es 31 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Ebenfalls stabil bleibt die Einleitung von unverschmutztem Wasser (52 Cent pro Kubikmeter) und Regenwasser (1,31 Euro pro Quadratmeter Grundstückfläche) in die Schmutzwasserkanäle. In den Jahren zuvor waren die Gebührensätze vor allem beim Schmutzwasser teils deutlich gestiegen: Beim Jahreswechsel 2019/2020 waren es sogar 18 Prozent.

Abwassergebühr in Laatzen bleibt relativ gering

Die Abwassergebühren bleiben in Laatzen damit vergleichsweise niedrig, wie eine Übersicht der Stadtverwaltung über sieben Regionskommunen nahelegt. Beim Schmutzwasser liegt der Gebührensatz 2021 schon bislang im Mittelfeld, das Spektrum reicht dort von 1,70 Euro (Seelze) bis 2,69 Euro pro Kubikmeter (Garbsen). Beim Regenwasser ist lediglich Hemmingen günstiger (18 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche), deutlich teurer ist es beispielsweise in Gehrden mit 48 Cent und Hannover mit bislang 68 Cent.

Die Stadt rechnet für Laatzen im nächsten Jahr mit einer Schmutzwassermenge von rund zwei Millionen Kubikmetern. Das entspricht auf die Einwohnerzahl bezogen einer durchschnittlichen Einleitung von rund 49 Kubikmeter pro Kopf.

Von Johannes Dorndorf