Grasdorf

Adelheid Seemann ist in Grasdorf bekannt wie ein bunter Hund. 58 Jahre lang war sie Übungsleiterin beim VfL Grasdorf und hat Hunderten von Kindern das Turnen beigebracht. „Ich werde auf der Straße oft angesprochen“, sagt die Rentnerin und lächelt. Seit sie 1963 mit ihrem Ehemann nach Grasdorf gezogen und in den VfL eingetreten ist, hat sie in der Halle an der Ohestraße das Mutter-und-Kind-Turnen geleitet.

„Die Arbeit mit den Kindern hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt Adelheid Seemann. Auch wenn es mal schwierig wurde: Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr ein Junge, der immer die anderen Kinder angespuckte, wenn ihm etwas nicht passte. Erst als sie ihn rausschickte und ihm das Mitturnen verbot, habe er die lästige Unart unterlassen, berichtet die 86-Jährige. Auch „quatschende“ Mütter habe sie regelmäßig zur Ordnung ermahnt. „Wer gequasselt hat, musste raus gehen“, sagt die Grasdorferin.

Seemann war während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie aus Masuren geflüchtet und wuchs dann auf dem Flebbehof in Alt-Laatzen auf. Dort habe sie als junges Mädchen zunächst bei der SpVg geturnt. „Am liebsten mochte ich den Barren und das Bodenturnen“, sagt die Grasdorferin. Aber auch beim regelmäßigen Schauturnen sei sie gerne mit aufgetreten. „Damals war die Turnhalle noch mit Sägemehl ausgelegt“, erinnert sie sich.

Adelheid Seemann (rechts) hat von 1963 bis 1988 das Mutter-Kind-Turnen beim VfL Grasdorf geleitet. Quelle: Privat/Stephanie Zerm

86-Jährige hält sich mit Gassigehen fit

Nach ihrem Umzug nach Grasdorf sei sie dann zum VfL gewechselt. „Das war für mich näher“, sagt Seemann. Neben der Mutter-Kind-Gruppe hat Adelheid Seemann auch an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen. „Wir waren regelmäßig bei den Schützenausmärschen in Laatzen dabei und haben auch Karneval gefeiert.“ In der Mutter-Kind-Gruppe durften alle Jungen und Mädchen bis zu einem Alter von drei Jahren mitmachen. „Wir haben auch viel gespielt und gesungen“, sagt Seemann. Trotz des Namens der Gruppe wurden manche Kinder auch von ihren Vätern zu den Übungsstunden begleitet. Daher hat der VfL die Gruppe später auch umbenannt, heute heißt sie „Eltern-Kind-Turnen“.

Nach 25 Jahren gab Adelheid Seemann die Leitung beim Kinderturnen ab. Seit 1988 betreute sie stattdessen den Gymnastikkurs für Senioren, mit dem sie auch öfter beim Brunnenfest auftrat. Nun hat Seemann auch die Leitung dieses Kurses abgegeben und geht mit 86 Jahren in den Übungsleiter-Ruhestand. Einrosten wird sie aber wohl nicht. „Ich gehe noch regelmäßig mit dem Hund spazieren und halte mich mit Sitzgymnastik fit“, sagt die dreifache Urgroßmutter.

Von Stephanie Zerm