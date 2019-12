Laatzen

Der Adventskranz hängt schon am Ständer neben dem Altar in der Arche der Thomasgemeinde. An Heiligabend werden die Gottesdienstbesucher an seiner Stelle einen Weihnachtsbaum und die Krippe sehen. Doch einer fehlt in diesem Jahr: der Herrnhuter Stern. Wegen einer erst vor wenigen Wochen bekannt gewordenen Neuregelung zur Arbeitssicherheit kann er kurzfristig nicht mehr aufgehängt werden.

„In diesem Jahr wird es definitiv keinen Stern geben“, sagt Pastorin Ilka Straeck. Als Grund verweist sie auf die Reduzierung der zulässigen Arbeitshöhe auf Leitern: Küster, Hausmeister und andere Kirchenmitarbeiter dürfen nicht mehr wie bisher in bis zu sieben Metern Höhe auf Leitern arbeiten, sondern nur noch in maximal fünf Metern Höhe. So ist es einer Veröffentlichung der Evangelischen Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) zu entnehmen, die für Küster und andere Kirchenbeschäftigte unter anderem Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ( DGUV) zusammenfasst.

In den technischen Regeln für Betriebssicherheit heißt es unter anderem: „Die Verwendung von Leitern als Zugang zu oder zum Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen ist zulässig, wenn der zu überwindende Höhenunterschied maximal fünf Meter beträgt.“

Haken in der Arche hängt inzwischen zu hoch

Das Problem in der Arche: Der Haken für den jährlich einmal aufzuhängenden und abzunehmenden Stern befindet sich in etwa sieben Metern Höhe an der Decke und ist damit nun offiziell zu hoch für den Einsatz einer Leiter. Zwar ist in dem Regelwerk auch von Ausnahmen die Rede, wonach Leitern als Zugang zu höheren Arbeitsplätze dann benutzt werden dürfen, wenn diese „sehr selten benutzt“ werden. Gleichwohl habe der Vorstand nach eingehenden Beratungen entschieden, die Regelung umzusetzen, statt sie zu interpretieren. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ So lange Ausnahmen wie Sternaufhängen nicht eindeutig definiert seien, werde daher nun ab fünf Metern Höhe auf Leitern verzichtet.

Alternativ könnte der Stern zwar mithilfe eines Gerüstes angebracht werden. Doch komme das aus Zeit- und Kostengründen nicht infrage, so Straeck. Zwar habe ein Gemeindemitglied bereits Entwürfe für eine ausklappbare Aufhängung aus Metall für die Seitenwand nahe der Kanzel erarbeitet, um den Stern in dann zulässiger Arbeitshöhe anzubringen, doch wird das erst 2020 der Fall sein. „In diesem Jahr ist es zu kurzfristig.“

Höhenbegrenzung betrifft auch Weihnachtsbäume

Da die Neuregelung generell für den Leitereinsatz gilt, kann sie auch das Aufstellen von Weihnachtsbäumen betreffen. In der Grasdorfer St.-Marien-Gemeinde, wo die Bäume in der Kirche zuletzt auch höher als fünf Meter waren, soll der Baum nun entsprechend eingekürzt werden. Das kündigte der dortige Pastor Burkhard Straeck an. Immerhin: Der Herrnhuter Stern konnte am Wochenende problemlos angebracht werden. Er wurde an einer Kette mit Stromkabel hinaufgezogen, die vom Dachboden aus durch ein Loch in den Kirchenraum gelassen worden war.

Auch mit dem Baum vor der Kirche hatte das Ehrenamtlichenteam aus der Gemeinde, Rainer Oberwelland und Lothar Paarmann, kein Problem. Da er kleiner als fünf Meter ist, konnten die Männer die Lichterketten mithilfe einer Leiter auf zulässige Weise anbringen.

Die beiden Elektriker und Ehrenamtlichen der St.-Marien-Gemeinde Grasdorf, Rainer Oberwelland (auf der Leiter) und Lothar Paarmann, haben sich wie all die Jahre zuvor auch jetzt wieder darum gekümmert, dass der knapp 3,50 Meter große Weihnachtsbaum vor der Grasdorfer Kirche leuchtet.

Gemeinden nutzen Teleskopstangen und Kurbeln

Die Neuregelung der Arbeitshöhen für Leitern war bis zur Anfrage dieser Zeitung kaum einer Laatzener Gemeinde bekannt, doch ist offenbar auch kaum eine betroffen. In Gleidingen dürfe der Baum schon deshalb nicht zu groß sein, damit die ausladenden Zweige nicht den Zugang zur Sakristei versperren und Platz für das Krippenspiel bleibt, erklärte Pastorin Susanne Michaelsen. In Alt-Laatzen werden Stern und Adventskranz mit Drahtseilen und Kurbeln nach oben gezogen, und in Rethen gibt es einen Durchlass in der Decke – wie in Grasdorf. Der Baum dort wird ebenfalls ohne Leiter geschmückt, so Diakonin Corinna Bormann: vom Boden aus und an den oberen Zweigen mit Teleskopstangen und Haken.

In der Superintendentur in Pattensen liegen die Informationen der EFAS und damit auch der Hinweis auf die Leiterhöhe vor. Ziel der Neuerung ist es laut der Fachstelle, die Zahl der zuletzt bundesweit rund 23.000 Arbeitsunfälle pro Jahr zu reduzieren. Jeder 16. Unfall mit Leitern und Tritten führte zu schweren Verletzungen oder endete tödlich. Im Bereich des Kirchenkreises Laatzen-Springe lägen allerdings weder Informationen zu Unfällen noch zu Problemen beim Schmücken der Kirchen vor, sagte Stephan Schwier, Sprecher der Superintendentur. Eine Leiter dürfe eh nur besteigen, wer sich dies zutraue.

Bistum überarbeitet ebenfalls Handlungsanweisung

Für die katholischen Gemeinden überarbeitet derzeit das Bistum die Handlungsanweisungen für den richtigen Gebrauch von Leitern und Tritten. „Allerdings ist schon seit Längerem bekannt, dass wir bei größeren Höhen auf Arbeitsbühnen zurückgreifen und wegen des fehlenden Versicherungsschutzes keine Leitern nutzen sollen“, so Pfarrer Thomas Berkefeld von St. Oliver in Laatzen. Lichterketten für den Baum in der Kirche würden angebracht, eh er aufgerichtet werde. Der Baum vor der Kirche jedoch sei allmählich so groß, dass eine Arbeitsbühne ausgeliehen werden müsse.

Von Astrid Köhler