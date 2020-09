Ingeln-Oesselse

Das frühere Volksbank-Gebäude in Ingeln-Oesselse steht seit Oktober 2017 leer. Das einzig Lebendige sind dort zurzeit die Pflanzen, die aus den Beeten und vereinzelt zwischen dem Pflaster hervorsprießen. Doch die Natur soll sich die längste Zeit wild ausgebreitet haben. Künftig soll der flache Klinkerbau als Arztpraxis genutzt werden.

Wie der örtliche Internist Dr. Matthias Krämer auf Nachfrage bestätigte, sind er und sein Kollege Dr. Michael Richter, ein Allgemeinmediziner, in die Planung für eine Praxis an der Gleidinger Straße involviert. Beide betreiben seit vielen Jahren eine Gemeinschaftspraxis am Heinrich-Heine-Weg. Zu weiteren Details wie die personelle Besetzung, der mögliche Zeitplan für die Eröffnung in der Ortsmitte und die Zukunft der Praxis am Heinrich-Heine-Weg wollte Krämer keine Angaben machen. Es stünden noch Abstimmungsgespräche aus, und das Praxisteam sei zusätzlich zur normalen Arbeit mit den Folgen der Pandemie und einem hohen Aufkommen an Corona-Tests beschäftigt. Voraussichtlich im Oktober könne Näheres zu den Planungen bekannt gegeben werden.

Die Gemeinschaftspraxis von Dr. Richter und Dr. Krämer ist seit vielen Jahren an der Heinrich-Heine-Straße 2 ansässig. Quelle: Astrid Köhler

Der Standort in der Ortsmitte ist nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil die barrierefreie Bushaltestelle St.-Nicolai-Kirche direkt vor der Tür liegt. Das für Sehbehinderte dort verlegte Pflaster und Leitsystem führt vom Haltepunkt direkt zum Gebäudeeingang.

Ob ein oder mehrere Mediziner das Gebäude an der Gleidinger Straße gekauft haben oder die früheren Bankräume angemietet werden, dazu ist offiziell noch nichts bekannt. Klar ist nur, dass die Volksbank das Gebäude, für das es Anfang 2018 mehrere Interessenten gab, zum Juli 2018, also neun Monate nach der Aufgabe des Standortes, verkauft hat. Das bestätigte eine Sprecherin der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen. „Der neue Eigentümer strebt die Nutzung des Gebäudes bis spätestens Mitte nächsten Jahres an“, teilte die Unternehmenssprecherin Angelika Babinski mit. Die Volksbank werde sich mit diesem in Verbindung setzen, um eine Pflege des Grundstücks anzuregen.

Bis 2017 hatte es im Ort noch zwei Geldinstitute gegeben, wobei sich Volksbank und Sparkasse direkt gegenüberlagen. Die Sparkasse hatte als Erstes und mit längerem Vorlauf angekündigt, ihren Standort aufzugeben, und die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen zog dann kurzfristig nach. Die Schließungen lösten Proteste in der Bevölkerung aus. Unter anderem sammelten Ortspolitiker fast 2000 Unterschriften und übergaben diese an Vertreter der Sparkasse und die der Volksbank. Ungeachtet der Kritik, Wünsche und Vorschläge aus dem Ort und von Kunden wurden die beiden Geldhäuser 2017 und 2018 geschlossen.

Geschäfte in der Ortsmitte

„Es ist positiv, dass das alte Volksbank-Gebäude wieder genutzt werden soll“, sagte Ortsbürgermeister Heinrich Hennies. Der im April 2018 aufgegebene Standort der Sparkasse auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird bereits längere Zeit wieder genutzt: von einem Händler, der das Internetportal Bewertedeinauto.de betreibt. Der Leerstand im alten Sparkassen-Gebäude war so nur von kurzer Dauer. Dafür gibt es einige Meter weiter noch einen Leerstand.

Das frühere Sparkassen-Gebäude direkt gegenüber dem früheren und seit drei Jahren leer stehenden Volksbank-Gebäudes, wird seit 2018 von einem Unternehmer genutzt, der das Internetportal Bewertedeinauto.de betreibt. Quelle: Astrid Köhler

Der Ortsbürgermeister hofft, dass mit der Wiederbelebung des Volksbank-Gebäudes auch ein Nachnutzer für den früheren Blumenladen gefunden wird. Was er sich für Ingeln-Oesselse wünscht? Zusätzlich zu den etablierten Ärzten, Geschäften und Dienstleistern könnte der inzwischen rund 4000 Einwohner zählende Ort noch gut einen Kinderarzt gebrauchen, sagt Hennies – „und einen Kiosk“.

