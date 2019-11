Alt-Laatzen

Im Ärzteorchester Hannover musizieren Ärzte und Nicht-Mediziner seit fast 60 Jahren gemeinsam miteinander. Am Sonnabend, 30. November, gibt das Generationen zusammenführende Ensemble ein Konzert in der Alt-Laatzener Immanuelkirche.

„Als Sinfonieorchester widmen wir uns einem breit gefächerten Repertoire, das wir in wöchentlichen Proben gemeinsam erarbeiten“, beschreibt sich das Ensemble selbst. Überhaupt nur zweimal treten die größtenteils berufstätigen Hobbymusiker zusammen auf und dementsprechend selten ist Gelegenheit, das Ärzteorchester zu hören. Das Konzert in der Immanuelkirche bietet Besuchern nun die Möglichkeit, das Orchester live auf der Bühne zu erleben.

Orchester spielt Werk eines komponierenden Mediziners

Unter der Leitung von Thomas Schachschal werden in Alt-Laatzen die Ouvertüre der Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck sowie das 5. Klavierkonzert "Emperor" von Ludwig van Beethoven zu hören sein. Bei letzterem ist Jun-Ho Gabriel Yeo als Solist dabei.

Zudem spielt das Orchester die Sinfonie Nr. 1 von Alexander Porfirjewitsch Borodin. Der im Jahr 1833 in Sankt Petersburg geborene Russe arbeitete ursprünglich als Chemiker und Mediziner. Weltweit bekannt wurde er aber als Komponist. Seine Werke sind von russischer Volksmusik geprägt. Vor dem Hintergrund der Verbindung von Medizin und Musik passt die Auswahl des Komponisten besonders gut in das Programm des Ärzteorchesters.

Wöchentliche Proben in der MHH

Das Ensemble probt außerhalb der Schulferien wöchentlich an jedem Montag in der Zeit von 20 bis 22 Uhr in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Wer mitmusizieren möchte, kann sich dem Orchester anschließen – auch als Nicht-Medizinier. Derzeit sucht die Gruppe insbesondere Musiker für sämtliche Streichinstrumente sowie Klarinettenspieler.

Die Karten für das Konzert in Alt-Laatzen kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sie sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Immanuelkirche an der Eichstraße 28.

Von Daniel Junker