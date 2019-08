Grasdorf

Der Sprecher des Agnes-Karll-Klinikums in Grasdorf hätte möglicherweise auch Arzt werden können. Zumindest gelang Steffen Ellerhoff seine erste Endoskopie erfolgreich. Unter Anleitung von Christian Mentzel, leitender Oberarzt der Gastroenterologie, holte er ein Bonbon aus dem Magen einer menschenähnlichen Puppe. Das war eines des zahlreichen Angebote, die das Krankenhaus in Grasdorf zum 50-jährigen Bestehen den Besuchern am Erlebnistag am Sonnabend machte.

Für Mentzel gehört die Endoskopie zum täglichen Geschäft. „Wir führen die Kamera in den Magenbereich ein und schauen, ob es Verletzungen oder Entzündungen gibt. Manchmal müssen wir mit einer kleinen Zange auch Dinge herausholen, die dort nicht hingehören“, sagte Mentzel. Der Patient ist dabei fast immer in einer kurzzeitigen Narkose. „Das ist für ihn angenehmer und wir können in Ruhe arbeiten“, sagte der Oberarzt. Während der Behandlung seien immer drei Mitarbeiter im Raum: Der Arzt, der die Endoskopie macht, eine Hilfskraft und zudem jemand, der sich ausschließlich um die Sedierung des Patienten kümmert.

Schlaganfallsymptome werden simuliert

Beliebt bei den Besuchern war auch das Zelt in dem die Mitarbeiterinnen der Schlaganfallstation erste Symptome demonstrierten. Beate Sklorz setzt den Gästen Brillen auf, die eine verengte Sichtweise darstellten, wie sie bei einem Schlaganfall häufig vorkommt. Zudem konnten die Gäste einen besonderen Handschuh anziehen, der einen schweren Arm simulierte, wie bei einem Schlaganfall ebenfalls typisch. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hatten sich die Mitarbeiterinnen in Trachten gekleidet, wie sie damals zur Gründung des Krankenhauses getragen wurden.

Heute hat das Krankenhaus rund 250 Betten und rund 660 Mitarbeiter. Das berichtet der geschäftsführende Direktor Ronald Gudath. „Unsere Flaggschiffe sind die Orthopädie und Neurologie. Mit diesen Abteilungen können wir als mittelgroßes Krankenhaus auch größeren Häusern Konkurrenz machen“, sagt Gudath.

Beate Sklorz setzt ihrem Mann Stefan Sklorz eine Brille auf, die das eingeschränkte Sichtfeld bei einem Schlaganfall simulieren soll. Quelle: Tobias Lehmann

Fachärzte halten Vorträge

Fachärzte hielten den ganzen Tag über Vorträge zu verschiedenen medizinischen Themen. Oliver Rühmann, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin erinnert sich noch daran, wie er vor vielen Jahren an das Agnes-Karll-Klinikum kam. „Damals sagten wir: Die Klinikum-Abkürzung AKK steht für ’Alle können kommen’. Das hat mich angesprochen“, sagte er zu den rund 40 Zuhörern. Alle Vorträge seien ähnlich gut besucht gewesen, sagte Gudath.

Ein Blickfang auf dem Hof dem Krankenhauses waren auch die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes. Die Mitarbeiter präsentierten einen modernen Rettungswagen, ein Rettungsfahrzeug aus dem Jahr 1948 und noch ein Motorrad zum Transport von Medikamenten. Ralf Antabi, DRK-Fachbereichsleiter für Aus- und Fortbildung, erläuterte, dass die Anforderungen an die Fahrzeuge sich gewandelt haben. „Vor 70 Jahren ging es hauptsächlich um den Transport des Patienten“, sagte er. In den Rettungswagen waren deshalb wenig medizinische Instrumente.

Das DRK präsentiert drei Fahrzeuge: Einen modernen Rettungswagen, einen Krankentransporter, Baujahr 1948, und ein Motorrad. Quelle: Tobias Lehmann

Patienten können im Rettungswagen versorgt werden

Die heutigen Rettungswagen seien so gut ausgerüstet, dass der Patient noch vor Ort medizinisch versorgt werden kann. „Manchmal ist ein Patient auch gar nicht transportfähig und muss zunächst vor Ort behandelt werden“, sagte Antabi. Woher weiß der Bürger, dass es an der Zeit ist, den Notruf zu wählen? Antabi sagte, dass die meisten Menschen eine gesunde Selbsteinschätzung haben. „Bei grippalen Infekten wird in der Regel nicht der Notarzt gerufen. Doch wenn sich das Gesichtsfeld verengt und es im Kopf schwindelt, wird es Zeit für den Notruf“, sagte Antabi.

Zunächst nimmt die Rettungsleitstelle die Symptome auf. Dort wird dann auch entschieden, ob ein Arzt mitgeschickt wird. „Manchmal kann der Arzt den Patienten dann direkt versorgen und muss für den Transport gar nicht mehr mitfahren. Dann steht er sofort für den nächsten Einsatz bereit“, sagte Antabi. Für die Transporte gibt es drei verschiedene Fahrzeugtypen: Das Notarzt-Einsatz-Fahrzeug, das einen Arzt an Bord hat und sogar so gut ausgerüstet ist, dass eine erste Diagnose und Medikation möglich ist. Den Rettungswagen, der für eine schnelle Versorgung vor Ort ausgerüstet ist und den Patienten anschließend in das passende Krankenhaus transportiert. Und schließlich den Krankentransportwagen, der vor allem Patienten von einem Krankenhaus zum anderen fährt. „Die Fahrer der Rettungswagen müssen auch immer über die Angebote der Krankenhäuser informiert sein. So würde ein gynäkologischer Notfall nicht in das Agnes-Karll-Klinikum kommen, weil es hier keine Abteilung dafür gibt“, sagte Antabi.

Aufgrund des guten Wetters nutzten viele Besucher auch das kulinarische Angebot und aßen etwa eine Bratwurst auf dem Hof. Dabei lauschten sie der Jazzmusik der Band Ellingtones, die live auf einer kleinen Bühne spielte. Eine Besucherin war ganz begeistert. „Ich finde das toll, dass wir hier einen Einblick in die medizinischen Abläufe bekommen“, sagte sie. Der geschäftsführende Direktor zog ein positives Fazit. „Mit dem Wetter hatten wir wirklich Glück. So konnten wir alles auf dem Hof aufbauen, was innerhalb des Hauses nicht möglich gewesen wäre“, sagte Gudath.

Weitere Berichte über das Agnes-Karll-Klinikum

Klinikum will die Notaufnahme ausbauen

Die Wände im Klinikum sollen schöner werden

Klinikum wird für 12 Millionen Euro modernisiert

Von Tobias Lehmann