Laatzen

Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen möchte, kann diesen in der Zeit von Montag bis Freitag, 11. bis 22. Januar, vom Abfallentsorger Aha abholen lassen. Wie das Unternehmen mitteilt, müssen die ausrangierten Bäume am regulären Bioabfuhrtag an die Gehwegkante gestellt werden. Dabei gelten einige Regeln: Ab einer Länge von anderthalb Metern müssen die Bäume halbiert werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Äste sollten zudem gebündelt werden, die Baumstämme dürfen nicht dicker als 15 Zentimeter sein.

Bäume werden zu Kompost

Einen Teil der Bäume verarbeitet Aha zu Kompost. „Da Baumschmuck nicht kompostiert werden kann, müssen die Bäume komplett abgeschmückt sein“, teilt Aha mit. Alternativ können sie auch an den Aha-Wertstoffhöfen und den 50 Grüngutannahmestellen im Umland Hannovers abgegeben werden.

Von Johannes Dorndorf