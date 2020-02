Laatzen-Mitte

Eine eindringliche Lektion sei das gewesen, wenn Salomon Finkelstein vor den Schülern der Albert-Einstein-Schule ( AES) sprach. Eine Plädoyer für die Menschlichkeit, aber eben auch eine Lektion darüber, welche Abgründe menschlichen Verhaltens möglich sind. So würdigte Geschichtslehrer Wilhelm Paetzmann in seiner berührenden Rede den 2019 verstorbenen Finkelstein. Am Mittwoch benannte die Schule in einer Feierstunde mit 460 Teilnehmern ein Schulgebäude nach dem Zeitzeugen und enthüllte die Namenstafel.

Der 1924 geborene Finkelstein hatte neun Jahre in Folge – gemeinsam mit seinem Freund Henry Korman, der 2018 starb – immer wieder vor Zehntklässlern der Laatzener KGS aus seinem Leben erzählt, vor allem von seinem Überleben in der Zeit des Nationalsozialismus. Wie er im polnischen Getto Hunger litt, wie er sich in den Konzentrationslagern Auschwitz und Mittelbau-Dora im Arbeitsdienst quälte, wie er bei der Befreiung durch russische Soldaten verwechselt und fast erschossen wurde. „Denkt an die Kleinen, denkt an die Schwachen, denkt an den kleinen Finkelstein.“ So sagte es der gebürtige Pole immer wieder.

„Ein Freund der Menschlichkeit“

So zitierte auch AES-Leiter Christian Augustin Finkelstein, als er die Feierstunde eröffnete. „Ein Freund der Menschlichkeit“ sei der jüdische Mann gewesen, dem die Schule noch wenige Wochen vor dessen Tod das Ehrenabitur verliehen hatte – eine Geste, die Salek, so sein Spitzname, viel bedeutet habe. Augustin begrüßte die drei Töchter Finkelsteins, Ilana, Daniela und Jael, sowie den Enkel David.

Zur Galerie 2018 sprach der Holocaust-Überlebende zuletzt vor AES-Schülern, 2019 starb er mit 96 Jahren. Nun wird er auf sicher nicht vergessen.

Es wurde eine würdige Veranstaltung, die den Blick aus der entsetzlichen Vergangenheit in eine Gegenwart und Zukunft mit großer Verantwortung richtete. Paetzmann, Geschichtslehrer an der AES, sagte, der Name Finkelsteins werde an der Schule haften: „Wir bekennen uns zu seiner Kraft und Wärme.“ Denn eine Kraftanstrengung war es allemal, wenn Salek und Korman vor „einem Haufen pubertierender Zehntklässler“ immer wieder die Todesangst und Demütigung der damaligen Zeit durchlebten. Finkelstein hätte allen Grund gehabt, zum Zyniker zu werden, so Paetzmann. Dass er „uns bis zum Schluss die Hand gereicht hat“, sei nicht selbstverständlich, die Namensgebung daher „keine Geste, sondern ein Vermächtnis“.

Auch die Schüler, die die Auftritte der beiden Holocaust-Überlebenden im Forum erlebt hatten, fassten ihre Erinnerungen in Worte voller Respekt. Die Dankesbriefe, die Amna Altaf und Kim Sünnemann im Namen der damaligen Zehntklässler verlasen, sprachen von Ehre, einem Privileg und dem Bewusstsein, dass keine Eltern, Lehrer und Lehrbücher vermitteln könnten, was Finkelstein und Korman mit ihnen teilten.

„So etwas darf nie wieder passieren“

Chiara Baake und Felix Frömling sprachen über das Leben Finkelsteins, schilderten aber auch, was in den Schülern vorging, wenn sie ihm zuhörten. Aufgeregt seien sie vorher gewesen, dann den Tränen nahe, etwa wenn Salek mit brüchiger Stimme das Lied eines kleinen Mädchens vorsang, das sich im Getto vom nagenden Hunger abzulenken suchte. „Wir haben die Botschaft verstanden: So etwas darf nie wieder passieren“, so Baake und Frömling.

Höhepunkt war die Enthüllung der erst am Dienstag gelieferten Namenstafel. Angebracht im Vorraum des bisherigen L-Trakts, zeigt sie die Aufschrift Salomon-Finkelstein-Haus. Darunter hat die Schule einen Glaskasten mit Infos zu dem Geehrten gestaltet. Nach dessen Freund Henry Korman soll dann der voraussichtlich 2022 fertige Anbau am Kiefernweg benannt werden.

Zum Abschluss sprach noch Finkelsteins Tochter Daniela. Sie dankte der Schule für die Ehrung, aber auch dafür, dass sie den Schülern ermöglicht haben, Salek kennenzulernen. Ihr Vater habe lange nach einem Zuhause gesucht. „Wir glauben, dass ein Stück seiner Seele nun im neuen Gebäude ein Zuhause gefunden hat.“

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche