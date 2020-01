Laatzen-Mitte

„Vergesst den kleinen Finkelstein nicht.“ Diesen Satz sagte der Laatzener Ehrenbürger Salomon Finkelstein, genannt Salek, viele Male. Er ist sowohl der Familie, den Freunden und Weggefährten des 2019 verstorbenen Hannoveraners im Gedächtnis geblieben, als auch den vielen Schülern und Lehrern, die den Holocaust-Überlebenden und seinen Freund Henry Korman als Zeitzeugen kennenlernen durften. Nun steht fest, dass sein Appell nicht verhallt ist: Die Albert-Einstein-Schule ( AES) benennt eines ihrer Gebäude nach Finkelstein. Mit einer großen Feier im AES-Forum am Mittwoch, 19. Februar, wird die Namensgebung offiziell. Und auch Korman soll posthum gewürdigt werden.

Vor Tausenden Schülern der KGS hatten Finkelstein und Korman zwischen 2010 und 2018 bei Projekttagen und zu anderen Anlässen über ihre Erlebnisse vor und während des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Beide stammten aus Polen und waren als Juden jahrelang der Verfolgung durch Nazis und Antisemiten ausgesetzt. Sie wurden in Konzentrationslagern eingesperrt und überlebten den Holocaust. Mit ihren persönlichen Berichten machten sie das Grauen jener Zeit für die jungen Menschen von heute greifbar. Für diese besondere Leistung und ihr Engagement wurden beide mehrfach geehrt. Unter anderem ernannte sie die Stadt Laatzen 2013 zu Ehrenbürgern.

Zeitzeugen in der AES: Die Holocaustüberlebenden und Laatzener Ehrenbürger Salomon Finkelstein (Mitte) und Henry Korman (rechts) sprechen 2017 mit Schülern. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Einstimmiger Beschluss für Namensgebung

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass Finkelstein im Alter von 96 Jahren starb. Schon kurz danach sei in der Schule der Wunsch gewachsen, ein Gebäude nach ihm zu benennen. In einer Gesamtkonferenz im September, so AES-Schulleiter Christian Augustin, wurde dann einstimmig beschlossen, den L-Trakt in Salomon-Finkelstein-Haus umzubenennen. „Haus, nicht Trakt“, betont Augustin, denn es handele sich um ein neueres, eigenständiges Gebäude.

Die Familie des Verstorbenen freut sich sehr über die Ehrung. Bei einem Treffen am Mittwochnachmittag zeigten Augustin und Geschichtslehrer Wilhelm Paetzmann zweien der drei Töchter von „Salek“, Ilana und Daniela Finkelstein, wo genau der Name ihres Vaters verewigt werden soll: Geplant ist, im Eingangsbereich im Vorflur des Gebäudes eine große Tafel mit vielen Informationen und Bildern von Finkelstein zu gestalten. Direkt darüber soll in das Mauerwerk der Namenszug eingelassen werden.

Die Töchter des Holocaustüberlebenden und Zeitzeugen Salomon „Salek“ Finkelstein Daniela und Ilana Finkelstein (Zweite und Dritte von links) stehen mit AES-Schulleiter Christian Augustin (links) und dem Fachbereichsleiter und Geschichtslehrer Wilhelm Paetzmann (rechts) vor dem L-Trakt. Dieser soll im Februar bei einer Feier nach ihrem 2019 verstorbenen Vater in Salomon-Finkelstein-Haus umbenannt werden. Quelle: Katharina Kutsche

AES-Erweiterungsbau wird nach Henry Korman benannt

Den 2018 im Alter von 98 Jahren verstorbenen Henry Korman will die Schule auf gleiche Weise würdigen: In Sichtweite des L-Traktes, auf dem Gelände der Förderschule am Kiefernweg entsteht bis 2022 ein Neu- und Erweiterungsbau der AES. Dieses Gebäude soll nach Finkelsteins engem Freund Korman benannt werden.“Oh, wie schön“, sagte Ilana Finkelstein, „dann sind sie ganz dicht beieinander. Die gucken sich an.“

Wie genau die Namenstafel dort aussehen wird, ist noch offen. Augustin und Paetzmann stellen sich eine Steinplatte vor, die in die Wand eingelassen wird. Damit solle ein Steinmetz beauftragt werden. Auch die Töchter Finkelsteins haben Vorschläge dazu.

Diskussion um Material

Die Diskussion um das Material zeigt allerdings auch, wie dringend die Benennung gegen das Vergessen ist: Daniela Finkelstein etwa würde gebürstetes Metall für die Tafel schön finden und weist darauf hin, dass man Schmierereien auf dem Metall gut abwischen könne, während Stein schwerer zu reinigen ist. „Schlimm, dass man daran denken muss“, sagte Augustin. „Aber wir wären ja blauäugig, wenn nicht.“

Zuletzt hatten unbekannte Täter im November 2019 Hakenkreuze an die AES-Gebäude geschmiert. Deswegen sollen Info- und Namenstafel im Inneren des Gebäudes angebracht werden, wo der Zugang geschützter ist. „Ich möchte nicht, dass der Name Ihres Vaters beschmutzt wird“, sagt Augustin zu den Töchtern.

Finkelstein stand für Bildung – und erhielt 2019 das Ehrenabitur

Daniela und Ilana Finkelstein kümmern sich mit ihrer Schwester darum, das Andenken des Vaters zu bewahren. „Ich habe das Gefühl, dass die Verantwortung nun bei uns liegt“, sagt Ilana Finkelstein. An die Familie sei auch herangetragen worden, ein Restaurant in Hannover nach „Salek“ zu benennen. Das habe sie aber abgelehnt, weil der Bezug zu ihm fehlte. Bei der Schule sei das anders: „Er war sehr bildungsaffin, er stand für Bildung.“

So hatte der Zeitzeuge noch wenige Wochen vor seinem Tod das Ehrenabitur der AES verliehen bekommen. Der Abschluss war ihm während der Nazi-Zeit verweigert worden. Wie viel dem 96-Jährigen das bedeutet hat, wurde selbst seiner Familie erst an dem Tag bewusst, als er sagte, für ihn habe sich ein Kreis geschlossen.

Die Stadt Laatzen hat seit 2008 verstärkt Zeichen gegen das Vergessen gesetzt. So betreute etwa die Autorin Corinna Luedtke über mehrere Jahre das AES-Projekt „Schreiben gegen das Vergessen.“ An der Schule wurde die Arbeit zudem im Seminar „Erinnern statt Vergessen“ fortgesetzt. Über Luedtke entstand auch der Kontakt zwischen Korman, Finkelstein und der AES.

Projekttag zum Holocaustgedenken erst im Februar

Am Montag, 27. Januar, wird weltweit der Opfer des Holocaust und Nationalsozialismus gedacht. Normalerweise organisiert die Laatzener KGS zu diesem Anlass einen Projekttag. Wegen der Feier am 19. Februar werde das aber auch auf jenen Tag verschoben. Für die festliche Namensgebung werden mehr als 100 Einladungen an Freunde und Weggefährten Finkelsteins verschickt. Bereits zugesagt haben Bürgermeister Jürgen Köhne und Regionspräsident Hauke Jagau. Auch Laatzener Bürger, die sich dem Verstorbenen verbunden fühlen, sind bei der Feier im AES-Forum willkommen. Die Schulleitung bittet allerdings darum, dass sich diese einige Tage vorher im Sekretariat der Schule anmelden.

Das waren Salomon Finkelstein und Henry Korman Salomon Finkelstein kam 1922 im polnischen Lodz zur Welt. Im Alter von 17 Jahren musste er mit seiner jüdischen Familie ins Ghetto ziehen. Er überlebte Zwangsarbeit und Hungersnöte und kam 1943 ins KZ Auschwitz, wo er die Inspektion durch den gefürchteten KZ-Arzt Josef Mengele überstand. Befreit wurde er auf einem Todesmarsch. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte Finkelstein in Hannover, wo er Vater von drei Töchtern wurde –Jael, Daniela und Ilana. Er starb wenige Tage vor seinem 97. Geburtstag am 26. Juni 2019. Über seine Geschichte sprach er seit 2010 vor Tausenden von AES-Schülern, immer gemeinsam mit seinem Freund Korman. Henry Korman wurde 1920 in Radom/ Polen geboren. Auch er kam ins KZ Auschwitz und überstand die Selektion des NS-Arztes Josef Mengeles. Später wurde Korman ins KZ Hannover-Mühlenberg deportiert, musste Zwangsarbeit bei der Hanomag erdulden und Hunger leiden. 1945 überlebte er auch den Todesmarsch zum KZ Bergen-Belsen, wo er durch britische Soldaten befreit wurde. Er gründete nie eine eigene Familie, lebte abwechselnd in Hannover und bei Verwandten in New York und starb im Alter von 98 Jahren am 22. November 2018. 2013 verleiht die Stadt LaatzenFinkelstein und Korman die Ehrenbürgerwürde der Stadt Laatzen. 2017 tragen sich beide ins Goldene Buch der Stadt ein. Gesehen und gehört, gefragt und geehrt zu werden, habe den beiden Freunden viel bedeutet, sagt Finkelsteins Tochter Daniela. Ihre Erinnerungen immer wieder abzurufen, sei für Finkelstein und Korman trotzdem eine große Belastung gewesen – und dennoch: „Sie haben sich an ihren Schmerz herangewagt, weil sie wussten: Es ist wichtig.“

