Eigentlich wollte sich die Albert-Einstein-Schule an ihrem Tag der offenen Tür am 13. März von ihrer besten Seite zeigen. Lehrer und Schüler hatten ein umfangreiches Programm erarbeitet, um angehenden Fünftklässlern und ihren Familien zu zeigen, was die Kooperative Gesamtschule alles zu bieten hat – von Profilklassen bis zum Kulturprogramm. Doch dann kam die Corona-Krise dazwischen: Während die Erich-Kästner-Gymnasium sich noch präsentieren konnte, entschied sich die Schulleitung der AES schweren Herzens dazu, den Termin auf Mai zu verschieben. Die Entwicklung gab ihr Recht: Just am geplanten Tag verkündete die Landesregierung die Schließung der Schulen.

Mittlerweile steht fest, dass auch der Ausweichtermin am Freitag dieser Woche nicht zu halten war. Stattdessen verlegt die AES ihren Tag der offenen Tür nun ins Internet: Auf www.aes-laatzen.de zeigt die Schule einen virtuellen Rundgang durch das Schulangebot, das Material soll bis 11 Uhr scharf geschaltet sein. Schon vorher zu sehen ist ein Video, das die Kinder der Notbetreuungsgruppen in den vergangenen Wochen gedreht haben. Mit Albert-Einstein-Masken verhüllt, führen die Schüler durch das Schulgebäude und stellen die einzelnen Trakte vor, darunter auch den Turm der angehenden Fünftklässler. Gezeigt werden auch Fotos von AES-Veranstaltungen und -Angeboten.

Virtueller Rundgang durch das Schulangebot

„Der Film kann nur einen kleinen Teil der Schule darstellen“, sagt Anja Fischer, didaktische Leiterin der AES, die den Tag der offenen Tür federführend vorbereitet hatte. Auch Interviews mit Schülern seien geplant – und möglichst viel von dem, was die Schule für den Tag der offenen Tür vorbereitet hatte. „Damit bekommen das Kollegium und die Schüler die Chance, wenigstens über die Homepage ein wenig Anerkennung und Präsentationsfläche zu bekommen.“

Ein echter Ersatz für den Tag der offenen Tür ist dies alles nicht. „Wir hatten zum Beispiel eine Tombola geplant, unterstützt vom Förderkreis. Die Geschenke stehen heute noch hier rum“, sagt Fischer. Neu wären ein Café-Kino für die Besucher und eine AES-Torte der Back-AG gewesen. „Die Kollegin hat die gekauften Eier an das Kollegium verschenkt.“

Wegen Corona: Fünftklässler können sich online anmelden

Angesichts der Corona-Krise bietet die AES die Anmeldung für die angehenden Fünftklässler in diesem Jahr auch im Internet auf der Schul-Homepage an. Die Formulare dort lassen sich herunterladen, ausdrucken und dann entweder per E-Mail, postalisch oder per Einwurf in den Schulbriefkasten zurückschicken. Das gleiche Verfahren bieten das Erich-Kästner-Gymnasium und die Erich-Kästner-Oberschule auf ihren Internetseiten an.

Wer möchte, kann sich stattdessen auch persönlich an den dafür vorgesehenen Tagen anmelden: an Gymnasium und Oberschule vom 3. bis 5. Juni, an der AES am 4., 5. und 8. Juni. Das Gymnasium bietet an allen drei Tagen alternativ auch Beratungen per Telefon oder Videokonferenz an. Die AES weist darauf hin, dass organisatorische Fragen jederzeit beim Sekretariat, Fragen zur Wahl der Schulzweige telefonisch mit den Zweigleitern erörtert werden können. Entscheiden müssen sich die Schüler auch für die Wahl des Profils, etwa den Besuch einer Ipad-Klasse.

Von Johannes Dorndorf