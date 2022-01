Laatzen-Mitte

Im Leine-Center in Laatzen-Mitte stehen große Umbauarbeiten an: Der Lebensmitteldiscounter Aldi will Anfang 2025 einen neuen Markt in dem Einkaufszentrum eröffnen – und zugleich Verkaufsflächen zu einem Parkhaus umbauen. Das hat der Centerbetreiber Unibail-Rodamco-Westfield am Donnerstagvormittag bekannt gegeben.

Nach Unibail-Angaben soll Aldi als neuer Ankermieter eine Fläche von 1600 Quadratmetern im Erdgeschoss des Centers beziehen. Dazu würden verschiedene kleinere Mietflächen zusammengelegt. Parallel planen die Centereigentümer den Umbau von Verkaufsflächen zu einem Parkhaus mit 240 überdachten Stellflächen für Fahrzeuge. Die Umbauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen und voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Der neue Markt von Aldi Nord würde dann Anfang 2025 eröffnen.

Center legt Ladenflächen zusammen

Wo der Discounter genau einziehen wird und was aus den bisherigen Shops in dem Bereich wird, ist bislang nicht bekannt. Klar ist nur, dass die Umbauten mehrere Umzüge innerhalb des Einkaufszentrum nach sich ziehen wird. „Es werden verschiedene kleinere Mietflächen für die neue Aldi-Filiale zusammengeführt, wodurch einzelne Mietparteien innerhalb des Centers umziehen“, heißt es bei Unibail.

Centermanagement und die Eigentümergesellschaft CBRE Investment Management sehen die Investitionen als Sicherung der Zukunft des Centers. „Das Projekt und der Einzug von Aldi Nord sind essenzielle Schritte, um das Leine-Center noch stärker als wichtiges Nahversorgungszentrum in der Stadt zu positionieren und es zudem fit für die Zukunft zu machen“, sagt Christian Zimmermann, Director of Asset Management bei Unibail. Der Einzug von Aldi werte den Standort weiter auf, ergänzt Tim Mayer, Head of Asset Management Retail bei CBRE.

Gerüchte, dass Aldi an dem Standort interessiert ist, gibt es schon länger: Seit dem Einsturz und dem anschließendem Abriss des Grasdorfer Marktes ist die Einzelhandelskette in Laatzen mit nur noch einer Filiale am Marktzentrum in Rethen vertreten. Pläne, auch an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen einen Markt zu eröffnen, waren zwischenzeitlich gescheitert, den Zuschlag bekam am Ende Edeka.

Laatzens Zentrum verändert sich

Der Center-Umbau fügt sich in einen größeren Umbau des Laatzener Stadtzentrums ein. So will die Stadt Laatzen bis 2024 ein neues Verwaltungsgebäude auf dem Marktplatz errichten und das bestehende Rathaus abreißen. Für das Leine-Center bedeutet dies eine Veränderung der Zugänge zum Marktplatz: Nach Auskunft von Unibail werde der bisherige Zugang, der durch das Rathaus verläuft, entfallen. Wie Center-Managerin Sandra Moore erläutert, sei ein neuer Eingang zum Marktplatz hin geplant.

Parallel plant der hannoversche Investor Valentin Klein den Bau eines Bürogebäudes an der Albert-Schweitzer-Straße – auf der Fläche neben dem C&A Gebäude an der Ecke zur Marktstraße. Klein hatte bereits 2019 und 2020 den Bürokomplex an der Gutenbergstraße errichtet, in dem die Leine-Volkshochschule und die neue DRK-Rettungswache untergebracht ist.

Laatzens Stadtbaurat Axel Grüning begrüßt das Vorhaben des Center-Managements, das eng mit der Stadt abgestimmt sei. „Die Pläne sind ein wichtiger Baustein zur Sicherung einer lebendigen Innenstadt in Laatzen. Mit Aldi kommt ein attraktiver neuer Ankermieter“, sagte Grüning.

