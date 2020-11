Alt-Laatzen

Harry Neß hat Tränen in den Augen, als er von seiner verstorbenen Ehefrau Inge spricht. „Sie ist mit 57 Jahren viel zu früh an Krebs gestorben“, sagt der heute 79-Jährige. Da sie lange Zeit im Kirchenvorstand der Immanuelgemeinde mitgearbeitet hatte, setzt Harry Neß ihr nun ein bleibendes Zeichen. Für insgesamt 60.000 Euro hat der Alt-Laatzener das gesamte Inventar in der Alten Kapelle gespendet.

Vor rund einem Jahr hatte er bereits die neue Braun-Orgel für 40.000 Euro bezahlt. Es folgten das Taufbecken, das Rednerpult, der Altar und der daneben stehende große Kerzenständer. An der Orgel und am Altar befestigte Messingschilder erinnern an seine Ehefrau.

Die neueste Spende sind 52 neue Stühle, die extra für die alte Kapelle hergestellt worden sind. „Sie sind aus Buche gefertigt und passend zum Holz der Orgel im Farbton Eiche-Honig gebeizt worden“, erläutert Möbelbauer Sven Goldenstein. Die Bezüge wurden von einer deutschen Flechterei hergestellt und mit einem Fleckschutz ausgestattet, sodass Verunreinigungen mithilfe von Wasser entfernt werden können. Auch die oberen Kirchenbänke sollen noch mit diesen Bezügen ausgestattet werden.

Zuvor standen nur 14 alte Rattanstühle aus den Sechzigerjahren in der frisch sanierten Kapelle. Um weitere Stühle anzuschaffen, habe Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg bereits auf Secondhandbörsen Ausschau gehalten, erzählt Pastor Matthias Freytag.

Kapelle zählt zu den ältesten Gebäuden in Laatzen

Nun ist das rund 700 Jahre alte Gotteshaus, das zu einem der ältesten Gebäude in Laatzen zählt, seiner Fertigstellung einen großen Schritt näher gerückt. „So ist die Kapelle jetzt, wie wir sie uns niemals zu träumen gewagt hätten“, sagt Freytag erfreut.

Mit den neuen Stühlen ist das Inventar der Alten Kapelle nun komplett. Quelle: Stephanie Zerm

Zusätzlich zu den Stühlen hat die Kapelle auch neue Schallluken bekommen, da die alten beim Streichen auseinander fielen. „Die Luken im Turm bewirken, dass der Hall der Glocke nach unten geleitet wird und im Ort zu hören ist“, erklärt Freytag. Lediglich eine Dimmungsmöglichkeit für das Licht und eine Aufheizautomatik fehlten noch. Letztere soll dafür sorgen, dass sich die Heizung abschaltet, wenn sich die Fenster zum Luftauftausch automatisch öffnen.

„Wenn die Corona-Pandemie es wieder zulässt, soll die Kapelle als Winterkirche dienen und für Taufen, Gottesdienste, Hochzeiten, Beerdigungen und kleine Konzerte genutzt werden“, sagt der Kirchenvorstandsvorsitzende Wilfried Bergau-Braune, der vor etwa vier Jahren die inzwischen rund 153.000 Euro teure Sanierung der Kapelle angeregt hatte, bei der unter anderem gravierende Feuchtigkeitsschäden beseitigt wurden.

Die nächste Veranstaltung in der Alten Kapelle ist am Buß- und Bettag am Mittwoch, 18. November: ein Regionalgottesdienst um 17 und um 18 Uhr. Dafür müssen sich Besucher unter Telefon (05 11) 8 74 46 40 anmelden. Die erste Anmeldung ging gleich am Freitag persönlich bei Pastor Freytag ein: von Harry Neß. „Ich bin sehr zufrieden mit den Anschaffungen von meinen Spenden und weiß, dass dies im Sinne meiner Frau gewesen wäre“, sagt der Alt-Laatzener.

Von Stephanie Zerm