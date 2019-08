Laatzen-Mitte

Während Altenheime in ganz Deutschland händeringend nach Azubis suchen, kann sich Victor’s Residenz kaum vor Bewerbungen retten. „Wir haben viel mehr Anfragen für einen Ausbildungsplatz bekommen, als wir haben“, sagt Pflegedirektorin Corinna Dittmer erfreut. Das war nicht immer so. „Im vergangenen Jahr haben wir nicht eine einzige Bewerbung erhalten“, sagt Direktor Adrian Grandt.

Grund für das große Interesse ist ein neues Ausbildungskonzept: Seit 1. August ist ein kompletter Wohnbereich des Heims fest in der Hand von insgesamt 20 Azubis. Unterstützung und Anleitung bekommen sie von vier Fachkräften und einer zusätzlichen Pflegedienstleiterin, die Victor’s Residenz extra für das Projekt eingestellt hat.

Schüler haben mehr Zeit für Bewohner

In dem Lernwohnbereich sollen die Schüler innerhalb ihrer Ausbildung den Beruf des Altenpflegers von der Pike auf lernen. „Dabei gibt es keine Akkordarbeit und keinen Personalmangel“, versichert Grandt. Die Schüler könnten sich genügend Zeit für die Bewohner nehmen und alle wichtigen Handgriffe und Verrichtungen in Ruhe lernen. „Dabei steht die Empathie mit den Bewohnern im Vordergrund“, ergänzt Grandt. Diese profitieren auch von der höheren Personaldecke im Wohnbereich 4. Dort kümmerten sich 25 Mitarbeiter um 30 Menschen. „Normalerweise stehen für 32 Bewohner nur 15 Stellen zur Verfügung.“

Die Mitarbeiter von Victor's Residenz heißen die neuen Altenpflege-Schüler willkommen. Quelle: Stephanie Zerm

Viele der Schüler hat die Victor’s Unternehmensgruppe, zu der mehr als 120 Einrichtungen in ganz Deutschland gehören, im Ausland angeworben. Sie stammen aus Vietnam, Marokko, Syrien und Indien. Manche sind erst seit fünf Monaten in Deutschland, andere sind bereits im zweiten Ausbildungsjahr. Zusätzlich hat Pflegedirektorin Dittmer Kontakt zu allen Berufsschulen im Umkreis aufgenommen und dort für das Projekt geworben.

Eine Schultüte zum Ausbildungsbeginn

Dieses ist laut Grandt bislang eines der wenigen Beispiele dieser Art in Niedersachsen. Übernommen habe man es von einem anderen Pflegeheim der Unternehmensgruppe in Hessen. „Dort läuft das Modell seit einem Jahr sehr erfolgreich“, sagt der Direktor, der alle Schüler am Donnerstag bei einem Empfang im Foyer begrüßte und ihnen eine Schultüte mit Utensilien überreichte, die sie für ihren Beruf benötigen.

Direktor Adrian Grandt überreicht den neuen Altenpflege-Schülern zum Ausbildungsbeginn eine Schultüte. Quelle: Stephanie Zerm

„Um in unserem Beruf zu überleben, brauchen wir mehr Altenpfleger“, sagte Grandt. Zurzeit entschieden sich bundesweit lediglich 6 Prozent der Schulabgänger für einen Pflegeberuf – aus seiner Sicht viel zu wenig. „Wenn zu wenig Personal da ist, wird die Arbeit zu einem Fluch, da die übrigen Mitarbeiter dann überlastet sind.“ Dabei sei der Beruf des Altenpflegers einer der schönsten überhaupt, weil man mit Menschen arbeiten und zu deren Wohlbefinden beitragen könne. Und so schlecht bezahlt, wie oft angenommen, sei er nicht: Ein Azubi im ersten Lehrjahr verdiene 1050 Euro und liegt damit über dem Gehalt eines Auszubildenden zum Bankkaufmann.

Von Stephanie Zerm