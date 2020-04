Altpapier fängt normalerweise nicht einfach so Feuer. Gleichwohl ist ein in Laatzen-Mitte stehender Behälter am Sonnabendabend niedergebrannt. Viele Schaulustige verfolgten die Löscharbeiten. Die Polizei untersuchte den Brandort. Hinweise auf Brandstiftung gibt es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.