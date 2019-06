Gleidingen

Die Könige sind gekrönt, das Fest kann beginnen. Das lange Pfingstwochenende steht in Gleidingen ganz im Zeichen des Schützenfests. Ob Kinderschießen, Festessen, Ballon-Flugwettbewerb oder das Brilliantfeuerwerk zum Schluss, auf dem Sport- und Festplatz am Jahnweg wird den Besuchern von Sonnabend, 8. Juni, an bis Pfingstmontag ein buntes Programm geboten.

Noch vor der für Sonnabend, 19.30 Uhr geplanten offiziellen Eröffnung und dem Bieranstich ist auf dem Festplatz an der Oesselser Straße einiges los. Bereits am Freitagabend, 7. Juni, feiert dort der BSV Gleidingen sein 150-jähriges Bestehen bei einer internen Feier mit mehr als 320 angemeldeten Gästen im Festzelt. Am Sonnabend von 12.45 bis 13.45 Uhr findet dann das Wettschießen um den Titel des Kinderkönigs statt. Teilnehmen können alle Gleidinger Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Nach der Siegerehrung beginnt um 14.30 Uhr der Kinderumzug.

Zum Ausmarsch am Sonntag kamen in den vergangenen Jahren sogar ausländische Vereine, wie diese Musikgruppe aus Norwegen (Archivbild). Quelle: Achim von Lüderitz

Einstündiger Umzug am Sonntag

Der Schützenausmarsch am Sonntag markiert auch in diesem Jahr den Höhepunkt des Festwochenendes. Um 14 Uhr starten die Schützen, Musikzüge und Gastvereine ihren einstündigen Umzug vom Festplatz. Stationen sind unter anderem die Osterstraße, Immengarten, Hildesheimer Straße und zurück zum Platz. Am Abend sorgt ab 17 Uhr DJ Silvio für Partystimmung bis spät in die Nacht.

Bereits abgelaufen ist die Anmeldefrist für das Festessen am Pfingstmontag. Die Gäste erwartet wahlweise gefüllte Schweineroulade oder ein vegetarisches Schnitzel mit Champignons. Der Feiertag hat aber auch abseits des Festmahls einiges zu bieten. Von 14 bis 18 Uhr gelten an dem Familientag reduzierte Preise an allen Fahrgeschäften. von 14.30 bis 16.30 Uhr können sich Kinder- und Jugendliche außerdem an dem Ballon-Weitflugwettbewerb beteiligen. Für Senioren werden ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt serviert. Sportgruppen des BSV Hannovera-Gleidingen sorgen mit ihren Aufführungen für Unterhaltung. Bevor das Schützenfest um 22.30 Uhr mit einem Brilliantfeuerwerk endet, werden um 17.30 Uhr die Sieger des Vergleichschießens der Gleidinger Vereine gekürt.

Von Mario Moers