Laatzen-Mitte

„Miteinander“ heißt die Botschaft, die seit dem 1. April nachts an der Fassade des Stadthauses in Deutsch, Englisch, Russisch und Arabisch leuchtet. Daneben sind rote und blaue Hände zu sehen, in einem Siegel steht „Zusammen gegen Rassismus – 100 Prozent Menschenwürde“. Da das Stadtteilbüro der AWO wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Workshops, Feste und andere Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus anbieten kann, will es mit der Lichtaktion ein Zeichen setzen. Bei einer Onlinebürgerbeteiligung konnten Laatzener im März ihre Ideen für die Botschaft einreichen, die jetzt am Stadthaus steht. Dabei erzielte der Vorschlag der Laatzenerin Natalia Kirchstein die meisten Stimmen. 

Die Projektion, die das Lichtdesign-Büro Schmitz Schiminski Nolte aus Hildesheim mit der Bremer Illustratorin Katharina Berndt entwickelt hat, soll bis zum 15. April jede Nacht von 20 Uhr bis 6 Uhr zu sehen sein. Dass sie so genau in die Zeit der nächtlichen Ausgangssperre fällt, die vom 1. bis 12. April von 22 bis 5 Uhr gilt, ist laut Stadtteilmanagerin Lena Lokschin ein unglücklicher Zufall. „Wir haben die Aktion schon seit vier Monaten geplant“, sagt sie.

Lokschin hofft, dass die Projektion dennoch von möglichst vielen Menschen am frühen Abend bis 22 Uhr sowie vom 13. bis 15. April gesehen wird. Auch könnten viele Anwohner sie aus ihrem Fenster erkennen. Ziel sei es, Rechtsextremismus zu bekämpfen sowie für Demokratie und Toleranz zu werben. Gefördert wird die Aktion vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Von Stephanie Zerm