Grasdorf

Noch verhindert ein Bauzaun, dass Menschen den fertigen Bootsanleger nahe der Grasdorfer Ohestraße betreten können. Doch in Kürze, spätestens zum Pfingstwochenende um den 23. Mai herum, soll der neue Metallsteg mit schwimmender Kunststoffplattform nach mehreren Verzögerungen endlich freigegeben werden. Allerdings müssen die Nutzer künftig zahlreiche offizielle Verbote und Sicherheitshinweise beachten, wie auf einer großen Tafel nachzulesen ist. Mehrere Ortsratsmitglieder reagierten darauf in der öffentlichen Gremiensitzung am Dienstag mit Unverständnis.

„Mehr als 30 Jahre war alles in Ordnung, und jetzt mit dem neuen Steg ist plötzlich alles verboten“, erregte sich Siegfried-Karl Guder (CDU), der sich für die Erneuerung des im Juni 2019 von der Stadt abgerissenen maroden alten Steges stark gemacht hatte. „Was ist überhaupt noch erlaubt?“ Unter anderem ist das Baden und Schwimmen vom Steg aus verboten, ebenso das Sitzen auf dem Anleger. Dieser sei nur für wassersportliche Zwecke zu nutzen, also zum Ein- und Ausstieg für unmotorisierte Boote, heißt es in den Sicherheitshinweisen. Er dürfe nur von maximal drei Menschen gleichzeitig betreten werden, steht ebenfalls in der ein gutes Dutzend umfassenden Liste. 

Bootssteg liegt an einst beliebter Badestelle

Auch Andreas Quasten reagierte irritiert auf das mannshohe, textlastige und piktogrammreiche Schild. „Dass es verboten ist, Leute herunterzustoßen, ist unstrittig“, sagte der Grünen-Ratsherr mit einer Spur von Sarkasmus. Aber auch das Baden und Sitzen zu untersagen, könne er nicht nachvollziehen – zumal der alte Steg und die dort inzwischen gefällten Böschungsbäume jahrzehntelang zu diesen Zwecken genutzt worden seien.

Die Zeiten änderten sich eben, und vor 40 Jahren habe es auch noch keine Helmpflicht für Motorradfahrer und Gurtpflicht im Auto gegeben, erwiderte der städtische Teamleiter Jörg Schmidt. Den Umfang der Nutzungs- und Sicherheitshinweise auf der neuen Tafel erklärte er mit rechtlichen Gründen. Die Versicherung gebe vor, was an dem Anleger erlaubt sei und was nicht, und die Stadt müsse dies deutlich kommunizieren. „Es ist der formale Rahmen“, sagte Schmidt und ergänzte: Das Baden sei schon am alten Steg nicht erlaubt gewesen.

Die Leine steht unter Schutz

„Die Leine steht unter Schutz“, betonte der Teamleiter für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in der virtuellen Gremiensitzung. Auch gebe es an der Stelle in Grasdorf keine feste Badeaufsicht. Zwar könnten Ausnahmen gemacht werden – wie etwa für das Leineschwimmen –, doch im Regelbetrieb sei das nicht möglich. Die Hinweistafel sei der sichere Weg, sagte der Teamleiter: „Wir werden dort aber keinen Kollegen vom Ordnungsamt stationieren, der regelmäßig guckt, ob jemand auf dem Steg sitzt.“ Wichtig sei, dass möglicher ziviler Ungehorsam nicht ausarte.

Der neue Bootsanleger besteht aus einer schwimmenden Kunststoffplattform. Bei höheren Wasserständen wird diese auf einer Schiene an der Metalltreppe nach oben geschoben. Die Böschung wurde im Zuge der Arbeiten neu angelegt. Quelle: Astrid Köhler

Freigegeben werden soll der neue Steg nach Auskunft der Verwaltung „noch vor Pfingsten“. Wegen der Pandemie sei die offizielle Eröffnung nur im kleinen Rahmen mit wenigen Personen möglich. Er hätte sich gut eine Feier mit Blasorchester, zehn Booten und Menschen in historischen Badekostümen vorstellen können, sagte Schmidt. „Aber vielleicht können wir das nachholen, wenn wir mit Corona durch sind.“

Von Astrid Köhler