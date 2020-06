Laatzen

Wer als Todkranker, Angehöriger oder aber als Trauernder Begleitung von geschulten Ehrenamtlichen benötigt, kann sich auch in der Corona-Zeit an den ambulanten Hospizdienst Laatzen-Pattensen-Hemmingen wenden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter seien auf die derzeit geltenden Bedingungen mit Abstandsgeboten und Hygienevorschriften eingestellt, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises.

Einzelbegleitung sei in privaten Haushalten möglich und bei Bedarf auch andernorts. Wer eine Begleitung in der letzten Lebensphase für sich oder Angehörige wünscht, erreicht den ambulanten Hospizdienst unter Telefon (0511) 22848413.

Auch das Angebot für Trauernde hält der Hospizdienst aufrecht, allerdings bis auf Weiteres nicht mehr wie bis vor einiger Zeit in der Gruppe, sondern als Einzelbetreuung bei Spaziergängen zu zweit. Anmeldungen dafür sind ebenfalls unter der bekannten Nummer möglich.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Hospizdienst sein Angebot im März auf telefonische Begleitung umgestellt.

