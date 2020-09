Laatzen-Mitte/Rethen

Nach mehr als 15 Jahren am Kiefernweg 2 in Laatzen-Mitte wechselt das Team des Ambulanten Hospizdienstes Laatzen die Adresse. Zum 1. Oktober verlässt es die bisher gemeinsam mit der Lebensberatungsstelle genutzten Räumen und zieht um nach Rethen. Im Gemeindehaus von St. Petri an der Thiestraße stehen dem von Kerstin Surendorff-Belder angeleiteten Hospizdienst neben einem freien Büro und Gruppenräumen im Obergeschoss auch noch der Saal zur Verfügung.

Der Umzug sei für sie einerseits traurig, sagt Surendorff-Belder, weil er eine räumliche Trennung von Andreas Heinze bedeute, dem Begründer und langjährigen Leiter des Ambulanten Hospizdienstes sowie Leiter der Lebensberatungstelle. Anderseits sei klar gewesen, dass sich etwas ändern musste. Der Platz am Kiefernweg, wo sich die beiden Hauptamtlichen bisher Schreibtisch und Telefon teilen, war schon immer knapp und die Arbeit wurde mehr. Den Ausschlag für den Umzug hatten nun die Corona-Pandemie und Abstandsgebote gegeben.

Aktuell engagieren sich neben der hauptamtlichen Leitung 38 Ehrenamtliche aus Laatzen und Pattensen beim Ambulanten Hospizdienst, der sich um die Begleitung Schwerkranker kümmert. „Es gibt wieder normale Hausbesuche – unter Corona-Bedingungen. Und das ist gut so“, betont Surendorff-Belder. Den Umzug nach Rethen machen nur die Laatzener Ehrenamtlichen mit. „Es sind wunderbarer Räume, die wir zum Glück mitnutzen dürfen“, sagt Surendorff-Belder.

Bau des Diakoniezentrums verzögert sich

Wie lange das Team die Räume für seine tägliche Arbeit, Fortbildungen und andere Veranstaltungen nutzt, ist unklar. Fest steht nur, dass der Ambulante Hospizdienst eines Tages in das seit 2017 geplante neue Diakoniezentrum in Laatzen-Mitte umziehen soll. Aufgrund des Wechsels an der Spitze der Superintendentur und dem Abschied von Detlef Brandes sowie weiteren Änderungen steht die finale Planung und erst recht der Baubeginn aber noch aus.

Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit beim Hospizdienst interessiert oder auch allgemein Interesse hat, erreicht das Team auch an der neuen Adresse unter der bekannten Telefonnummer (05 11) 2 28 48 13 oder per E-Mail an hospizdienst.laatzen@evlka.de.

Von Astrid Köhler