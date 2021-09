Laatzen

Laatzen ist bei der Kommunalwahl am Sonntag nach links gerutscht. Vor allem die Grünen konnten bei der Wahl zum neuen Rat deutlich zulegen, SPD und Grüne haben erstmals seit fünf Jahren die Möglichkeit, ohne Hilfe anderer Parteien eine gemeinsame Mehrheit im Rat zu bilden. Wie sind die Wahlergebnisse zu erklären? In welchen Ortsteilen haben die Parteien besonders zugelegt, wo gab es Verluste? Und welchen Einfluss spielte die Debatte um die Veloroute? Sechs Erkenntnisse nach der Ratswahl:

CDU verliert in ihren Hochburgen: Zu den Wahlverlierern gehören eindeutig die Christdemokraten, die sich mit 30,6 Prozent der Stimmen nur mit Mühe über der 30-Prozent-Schwelle halten konnten. Ein Blick auf die genauen Zahlen verdeutlicht, dass die Partei vor allem in ihren bisherigen Hochburgen stark verloren hat. Allen voran in Ingeln-Oesselse: Dort sank die Zustimmung bei der Ratswahl von 46,8 auf 38,2 Prozent der Stimmen – nur knapp vor der SPD (37,5 Prozent). Auch in Gleidingen und Rethen sank die Zustimmung deutlich – jeweils um 6,3 Prozentpunkte. Gleichwohl blieb die CDU in Ingeln-Oesselse und Grasdorf stärkste Partei. Dafür legte die Partei deutlich in Laatzen-Mitte zu – von 27,7 auf 31,3 Prozent. Interessant: Bei der Ortsratswahl behielt die CDU mit 51,8 Prozent ihre alte Stärke – offenbar ein Vertrauensbeweis für Ortsbürgermeister Heinrich Hennies.

SPD stark in Gleidingen und Ingeln-Oesselse: Die Einbußen, die die SPD 2016 in ihrer Hochburg Gleidingen eingefahren hat, konnte sie diesmal leicht wettmachen – die Zustimmung stieg von 39,1 auf 41,3 Prozent. Stimmen hinzugewinnen konnten die Sozialdemokraten auch in Ingeln-Oesselse (plus 2 Prozent), in den übrigen Ortsteilen gab es hingegen leichte Verluste. Gleichwohl bleiben die Sozialdemokraten in vier von sechs Ortsteilen (Alt-Laatzen, Gleidingen, Latzen-Mitte und Rethen) stärkste Partei.

Grüne räumen in Grasdorf und Alt-Laatzen ab: Die Grünen profitieren vom Bundestrend und legen in allen Ortsteilen massiv zu – vor allem in ihren Hochburgen Grasdorf und Alt-Laatzen, wo sie diesmal jeweils über 20 Prozent kamen (Grasdorf: 24,3, Alt-Laatzen: 22,6). Relativ am schwächsten ist die Ökopartei in Laatzen-Mitte (12,5 Prozent) und Ingeln-Oesselse (13,3).

FDP festigt ihre Hochburg Rethen: Mit Ausnahme von Gleidingen und Grasdorf legt die FDP in allen Ortsteilen zu. In ihrer Hochburg Rethen fahren die Liberalen mit 12,5 Prozent sogar ein zweistelliges Ergebnis ein. Auffällig ist der Einbruch in der liberalen Hochburg Grasdorf von 8,5 auf 7,3 Prozent, wo vermutlich Wähler zu den Grünen wechselten.

Linke und GFW auf dem Rückzug: Die beiden kleinen Parteien büßen in allen Ortsteilen Stimmen ein. Für die Linke besonders schmerzlich ist der Einbruch in der Hochburg Laatzen-Mitte von 8,7 auf 5,8 Prozent – vermutlich ebenfalls zugunsten der Grünen.

Die Veloroute und das Wahlergebnis: Die Veloroute in Alt-Laatzen gehörte zu den zentralen Wahlkampfthemen – spiegelt sich das auch im Ergebnis wider? Zumindest ein Anzeichen dafür sind die deutlichen Stimmverluste der SPD in Alt-Laatzen, die in ihrer einstigen Hochburg 6,5 Prozentpunkte verlor (jetzt: 35,1 Prozent), während die sonst verlustreiche CDU hier Stimmen gewann (auf 26,3 Prozent). Nicht geschadet hat die Veloroute anscheinend den Grünen, die in Alt-Laatzen ihr zweitbestes Ergebnis einfuhren. Der Vorschlag eines Pop-up-Radwegs auf der Hildesheimer Straße stammte ursprünglich von SPD, Grünen und Linken, wurde dann aber von allen Fraktionen mitgetragen.

Von Johannes Dorndorf