Laatzen

Personalwechsel im Rathaus: Mit Anke Weisbrich ist eine studierte Politikwissenschaftlerin und Historikerin sowie Online-Redakteurin neue Pressesprecherin in Laatzen. Die 45-Jährige übernimmt die Aufgaben von Matthias Brinkmann, der zwar Leiter des Teams Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit bleibt, aber nach 14 Jahren in die zweite Reihe tritt.

Weisbrich ist in Langenhagen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie Politikwissenschaften und Geschichte. Mehr als zehn Jahre arbeitete die gebürtige Hannoveranerin in der Landesbibliothek Hannover. Weitere Berufserfahrung sammelte sie im Historischen Museum, als Volontärin im Residenzmuseum Celle und für den Verband der DLRG-Jugend. 2013 wechselte sie als Pressereferentin nach Thüringen zum Museumsverband. Die vergangen zwei Jahre arbeitete sie als Redakteurin für die Hochschulkommunikation der Universität Stralsund, ehe es sie zurück zu Familie und Freunden in die Region zog.

Enge Anbindung an Bürgermeister

„Ich kenne Verwaltungsabläufe und freue mich sehr, hier zu sein“, sagt Weisbrich, die Laatzen seit Expo-Zeiten kennt, jetzt in Alt-Laatzen lebt und sich darauf freut, die Stadt zu entdecken. Als persönliche Referentin des Bürgermeisters ist sie eng an Jürgen Köhne angebunden.

„Die Aufgaben sind in den letzten Jahre nicht weniger geworden“, betont der Bürgermeister, der auf eine erneute Kandidatur im September verzichtet hat. Eigentlich hatte die im Stellenplan 2020 vorgesehene Referentenstelle schon früher ausgeschrieben und besetzt werden sollen, doch dann kam die Corona-Pandemie. Mit der Personalauswahl jetzt ist Köhne gleichwohl sehr zufrieden: „Ich glaube, dass wir mit Frau Weisbrich eine gut qualifizierte und sehr erfahrene Mitarbeiterin gewonnen haben.“

Die neue Stadtsprecherin will sich in den nächsten Sitzungen von Fachausschüssen und Ortsräten öffentlich vorstellen. Zu Weisbrichs Team gehören unter anderem noch Bastian Wegener und Ilka Hanenamp-Ley.

Von Astrid Köhler