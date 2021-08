Gleidingen

Sie fühlten sich mit ihren Bedenken nicht ernst genommen und übergangen, fasst die Gleidingerin Renate Specht die Kritik an der Stadt Laatzen zusammen. Die Bewohnerin der Straße Am Springborn ist an diesem Julinachmittag mit mehr als einem halben Dutzend weiterer Hausbesitzer zusammengekommen, um öffentlich zu machen, wie die im Neubaugebiet Am Erdbeerhof II geplanten Mehrfamilienhäuser sie als Alteingesessene beeinträchtigen. Direkt an ihren südlichen Grundstücksgrenzen sollen drei viergeschossige Gebäuderiegel mit 116 Mietwohnungen errichtet werden.

Die Versammelten und mehr als eine Handvoll weitere, die an diesem Tag verhindert sind, eint ein Ziel: Die im jüngst verabschiedeten Bebauungsplan beschlossenen Mehrfamilienhäuser doch noch von dem Standort oder zumindest in der geplanten Höhe zu verhindern.

Maximal 13 Meter Höhe

„Wir haben nichts dagegen, dass dort gebaut wird“, betont Kurt Seidel. Einfamilienhäuser seien kein Problem, wohl aber die „Hochhäuser“, wie die Hügelbewohner die Gebäude mit einer zulässigen Traufhöhe von maximal 13 Meter nennen. Wie nah diese an die Gärten und Terrassen der Anwohner heranrücken, macht Nachbar Jörg Wagenführ deutlich: Zur Veranschaulichung hat er eine Stange auf den gemähten Wiesenstreifen südlich seines Grundstückes gesteckt. Einige Schritte dahinter steht ein hoher Laubbaum. Seine Höhe und Entfernung entspreche in etwa dem Standort und der Höhe der viergeschossigen Gebäude, sagt der Gleidinger.

In den letzten Jahrzehnten schaute das Ehepaar Jörg und Bärbel Wagenführ auf eine größer werdende grüne Wand aus Bäumen und Büschen. Der mehr als zehn Meter hohe und außerhalb ihres Gartens wachsende Baum zur Rechten verdeutlicht, wie nahe die Mehrfamilienhäuser an das Grundstück der Gleidinger heranrücken könnten. Quelle: Astrid Köhler

Mit der geschützten Lage im Garten, der bisher ohne Zaun und Hecke auskommt, wäre es dann vorbei. Selbst seine Dachterrasse würde noch überragt, so Wagenführ. Das gleiche gilt für die meisten nach Süden ausgerichteten Nachbargrundstücke: Eigenheim, Garten und dann Mehrfamilienhäuser.

„Reiner Zynismus“

Im Zuge einer früheren Beteiligung hatten die Anlieger auf die Probleme durch Schattenwürfe hingewiesen. Die Stadt wies in ihren Abwägungen darauf hin, dass sich die Häuser in den heißen Sommern nicht so stark aufheizen würden. Renate Specht und ihre Nachbarn empfinden die Formulierung als „reinen Zynismus“. Ihre Bedenken würden nicht ernst genommen.

„Vermutlich werden unsere Einwände wieder abgeschmettert“: Anwohnerin Renate Specht steht auf dem Balkon ihres Nachbarn mit Blick auf ihr eigenes Grundstück (mit Gartenbank), nahe dessen südlicher Grenze viergeschossige Mehrfamilienhäuser errichtet werden sollen. Quelle: Astrid Köhler

Statt an ihrer Gartengrenze sollten die Geschosswohnungen an einem unverfänglicheren Standort weiter östlich gebaut werden, meinen die Eigentümer, die sich wie schon wie auf dem Präsentierteller fühlen und von Wertverlusten ihrer Grundstücke sprechen.

Das Argument der Stadt, dass die Wege zur Hildesheimer Straße und dortigen Stadtbahnhaltestelle für die Bewohner der teils als Sozialwohnungen zu errichtenden Geschossbauten kurz gehalten werden sollten, lassen die Alteingesessenen nicht gelten. Es gehe um keine großen Entfernungen und andere, nicht zuletzt sie selbst, müssten auch ihre Wege laufen. Die Stadt stelle die Interessen für den Wohnungsbau über die der Alteinwohner oder den Naturschutz.

Politische Diskussionen

Die Geschosswohnungen im nordwestlichen Teil des Neubaugebietes Am Erdbeerfeld II waren zuletzt auch Streitpunkt zwischen Laatzens Parteien. Mehrere CDU-Ratsleute, darunter Bürgermeisterkandidat Christoph Dreyer, sprachen sich bei den Beratungen über den Bebauungsplan für nur dreigeschossige Mehrfamilienhäuser oder einen anderen Standort aus.

Doch sie konnten sich nicht gegen die SPD geführten Ratsmehrheit durchsetzen, die mit dem hohen Wohnraumbedarf argumentierte und für den Vorschlag der Verwaltung stimmte. Die gesetzlichen Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung, darunter die Abstände zu den Grundstücksgrenzen, würden korrekt eingehalten, hatte die Verwaltung stets betont. Für die Anwohner bleibt die Planung dennoch ein Ärgernis und „ortsuntypisch“.

Anwohner Daniel Köhler hat vor rund 15 Jahren ein Stück Land dazugekauft, auf dem er unter anderem ein Gartenhäuschen errichtet hat. Schon mehrfach sei versucht worden, die Fläche, die sich auf die Planung des Neubaugebietes Am Erdbeerhof II auswirkt, zu kaufen. Doch daran hat Köhler kein Interesse. Quelle: Astrid Köhler

Daniel Köhler ist der einzige in der Runde der Hauseigentümer Am Springborn, der entspannt wirkt. Er hat vor rund 15 Jahren seinen Garten durch Geländezukauf nach Süden erweitert. Das verschafft ihm Luft. Genau dieses Stück Land weckt Begehrlichkeiten. Schon diverse Male sei er angerufen worden, ob er nicht verkaufen wolle. „Aber ich will nicht“, sagt Köhler und lächelt.

Zwei Unternehmen bauen Geschosswohnungen

Sämtliche Einfamilien- und Reihenhäuser in dem sieben Hektar großen Neubaugebiet würden zu etwa gleichen Teilen von den Unternehmen Helma und Fischerbau errichtet, teilte Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit: „Die Flächen, die für die Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind, werden von Helma Wohnungsbau und einem dritten Anbieter bebaut.“ Wer dies sei, sei bis Ende September zu klären.

Die Anwohner der Straße Am Springborn sprechen sich gegen den Bebauungsplan für das Neubaugebiet Am Erdbeerhof II aus (von links): Renate Specht, Alexandra Habibaj, Bärbel und Jörg Wagenführ, Ulla und Karl-Heinz Hoppe, Daniel Köhler und Kurt Seidel. Quelle: Astrid Köhler

Von den 16 Anlieger hätten sich 14 gegen die geplante Bebauung mit viergeschossigen Mehrfamilienhäuser an dem Standort ausgesprochen, sagen die Versammelten. Im Zuge der jüngsten Beteiligungsrunde bis zum 7. Juli hätten nahezu alle erneut Briefe an die Stadtverwaltung geschrieben. Nun warten sie auf eine Reaktion. „Vermutlich werden unsere Einwände wieder abgeschmettert“, sagt Renate Specht. Vielleicht gebe es ja aber auch doch noch ein Einlenken. Die Abwägungen würden sie genau lesen und bei Bedarf auch prüfen lassen, sagte die Anwohner. „Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.“

Indes geht das Verfahren weiter. Die Stadt wäge die von Bürgern und Dritten eingegangenen Stellungnahmen aktuell ab, sagte Sprecherin Weisbrich: „Über das Ergebnis wird final im Rat unter Vorbehalt möglicher Änderungen am 30. September entschieden.“

Von Astrid Köhler