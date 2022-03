Laatzen-Mitte

Als Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Pettenkoferstraße in Laatzen am Mittwoch zum Telefon griffen und gegen 17.25 Uhr den Notruf wählten, war noch nicht klar, wie gefährlich die Lage in dem Gebäude sein würde. Gemeldet wurde ein laut piepender Rauchwarnmelder sowie leichter Geruch nach Feuer.

Die Ortsfeuerwehr Laatzen rückte umgehend mit 20 Helfern und drei Fahrzeugen aus. Als sie eintrafen, war der Rauchwarnmelder verstummt und auch kein Brandgeruch auszumachen. Gleichwohl kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung. Da niemand zu Hause, verschafften sich die Feuerwehrleute mit Spezialwerkzeug Zutritt zu der Wohnung. Die Ursache für den Warnton und den Geruch blieben unauffindbar. Angebranntes Essen oder ein sonstiges Feuer fanden die Retter jedenfalls nicht.

War ein alter Rauchmelder die Ursache?

Auch sonst wurde nach gründlicher Suche in den Räumen nichts Verdächtiges gefunden, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. „Der Rauchmelder im Flur machte allerdings keinen sehr neuen Eindruck.“ Gepflegt sei dieser nicht gewesen. So könnte auch Staub den Sensor aktiviert haben – oder aber die nahezu leere Batterie habe kurz vor ihrem Energieende noch einmal Alarm geschlagen. Gegen 17.45 Uhr rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wieder ein.