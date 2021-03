Laatzen

Markus Wolff schießen die Tränen in die Augen, als Anna Heibel ihm das Wattestäbchen aus der Nase zieht. „Wehgetan hat es nicht, aber es war sehr unangenehm und hat komisch gekribbelt“, sagt der Laatzener. Er gehört zu den Ersten, die in der Adler-Apotheke einen kostenlosen Corona-Test machen lassen. Möglich ist dies durch einen neuen Vertrag des Landesapothekerverbands mit dem Land Niedersachsen. Wer diesem als Apotheker beitritt, ist berechtigt, die kostenlosen PoC-Antigentests anzubieten. Doch die wenigsten machen davon bislang Gebrauch.

Räume und Personal fehlen

Tobias Münkner ist als Inhaber der Adler-Apotheke in Rethen und der Fontane-Apotheke in Gleidingen bisher der einzige der mehr als zehn Apotheker im Stadtgebiet, der die Möglichkeit nutzt. Für die meisten seiner Kollegen sind die Auflagen kaum umzusetzen. So dürfen die Tests nur in einem separaten Raum mit eigenem Ein- und Ausgang durchgeführt werden. Dadurch soll vermieden werden, dass sich Apothekenkunden und Testwillige begegnen. Außerdem müssen die Apotheken für die Durchführung der Tests geschultes Personal bereitstellen. „Das können wir nicht leisten“, sagt Dorthe Tostmann, Filialleiterin der Hermes-Apotheke in Alt-Laatzen. „Uns fehlen dafür sowohl die räumlichen Voraussetzungen als auch das extra Personal.“

In der Rotdorn-Apotheke in Oesselse ist die Lage ähnlich. „Wir sind nicht abgeneigt, die Tests anzubieten“, sagt Inhaberin Daphny Kaminski. „Aber unsere personellen Kapazitäten sind sehr begrenzt.“ Auch fehle ein separater Raum. Da bereits eine Arztpraxis die kostenlosen Testungen anbiete, gebe es im Ort aber eine Lösung. „Wäre das nicht so, würde ich vielleicht meinen freien Tag dafür opfern.“

Lesen Sie auch Kostenlose Corona-Schnelltests: Ärzten und Apothekern fehlen klare Ansagen

Apotheke am Markt in Rethen will ab 22. März testen

Dietmar Anhelm von der Ahorn-Apotheke in Alt-Laatzen prüft noch, ob er die Tests anbieten wird. Für ihn gibt es noch zu viele ungeklärte Fragen. „Es kann möglich sein, dass wir das noch machen, aber zurzeit wäre es nicht sinnvoll, da unsere Mitarbeiter selbst noch nicht geimpft sind“, sagt er. Ob Apotheker, die Menschen auf Corona testen, bei den Impfungen vorgezogen werden sollen, ist zwar im Gespräch, bislang aber noch nicht entschieden.

Die Markt Apotheke in Rethen hingegen bereitet die Tests gerade vor und will sie voraussichtlich ab dem 22. März montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 13 bis 15 Uhr anbieten.

Tests im Gemeindesaal von St. Gertruden

Um auszuschließen, dass sie Testwillige ungewollt infizieren, testen Münkner und seine Mitarbeiterin Heibel sich täglich gegenseitig. Auch er musste nach neuen Wegen suchen, um alle Auflagen zu erfüllen. „Die Apotheke in Gleidingen ist so klein, dass ich dort auch keine Tests anbieten kann.“ Da laut der Apothekerkammer aber auch externe Räume für die Antigens-Schnelltests genutzt werden dürfen, hat er sich an die Kirchengemeinde St. Gertruden gewandt. Diese bot sofort ihren Gemeindesaal für die Testungen an. „Wir waren uns im Kirchenvorstand sofort alle einig, dass wir das unterstützen wollen“, sagt Vorsitzende Gisela Eggert. Es sei gut, die kostenlosen Tests in Gleidingen anzubieten.

Tobias Münkner lässt sich selbst täglich von seiner Mitarbeiterin Anna Heibel auf Corona testen. Quelle: Stephanie Zerm

Am Montag, 15. März, können sich Menschen von 10 bis 16 Uhr erstmals im Gemeindesaal an der Hildesheimer Straße 560 kostenlos testen lassen. Dabei sind nicht nur Gleidinger, sondern auch Personen aus dem Umland willkommen. Das Ergebnis liegt spätestens nach 15 Minuten vor.

Kirchengemeinde baut Zelt für Testwillige auf

Um die Wartezeit angenehmer zu gestalten, baut die Gemeinde am Sonntag ein Zelt im Garten auf, in dem sie sich dann aufhalten können. „Getränke und Speisen dürfen wir wegen der Hygieneregeln nicht anbieten“, sagt Eggert bedauernd. Die würden akribisch eingehalten. So wird es im Gemeindesaal unter anderem separate Ein- und Ausgänge geben.

Wenn der Termin im Gleidinger Gemeindesaal gut angenommen wird, soll es dort künftig zweimal in der Woche Testungen geben. „Es haben schon mehrere Menschen aus der Gemeinde ihre Unterstützung angeboten“, sagt Eggert.

Vergleich: Schnelltest aus Apotheken versus Selbsttest Neben Apotheken bieten seit Kurzem auch Drogerien und Discounter Antigen-Schnelltests an, die Laien zu Hause selbst durchführen können. In der Apotheke nimmt geschultes Personal einen Abstrich im tiefen Nasen-Rachen-Raum vor. Bei den Selbsttest wird der Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Die Auswertung der Teststreifen ist bei beiden Varianten ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. Der Unterschied bei der Aussagekraft sei vergleichsweise gering, heißt es. Allerdings haben die Zertifikate der Laientests gegenüber den Profitests so gut wie keine Relevanz. Denn der Getestete kann sich bei den Selbsttests beliebig oft selbst ein negatives Zertifikat ausstellen. Der große Nachteil aller Schnelltests: Sie sind lediglich eine Momentaufnahme und nur 24 Stunden gültig. Infizierte mit geringer Virenlast werden häufig nicht entdeckt. Immerhin sind sie zu diesem Zeitpunkt aber auch weniger ansteckend. Nach jedem positiven Schnelltest ist ein PCR-Test zwingend erforderlich. Dieser gilt nach wie vor als „Goldstandard“. Er erkennt RNA, also Teile des Erbmaterials, die für das Coronavirus typisch sind. Dafür muss der Abstrich in einem Labor über mehrere Stunden verschiedene Testzyklen durchlaufen. So können auch geringe Mengen des Coronavirus nachgewiesen werden.

Auch in Rethen ist Zusammenarbeit mit Kirche und Vereinen geplant

Tests hat Münkner genug auf Vorrat. „Ich habe 5000 Tests bestellt“, sagt der Apotheker, der auch in Rethen mit der Kirchengemeinde und Vereinen zusammenarbeiten will. „Es gibt viele Ehrenamtliche, die helfen wollen, aber bislang nichts unternehmen können.“

Die Pharmazeutisch-Technische Assistentin Anna Heibel erfasst die Daten der Getesteten und teilt ihnen das Ergebnis mit. Quelle: Stephanie Zerm

Um Termine vorab per QR-Code vergeben zu können, hat Münkner extra eine Software gekauft. Über die Homepage der Apotheke soll es zeitnah möglich sein, einen QR-Code herunterzuladen. Über eine App können Getestete dann auch das Ergebnis erhalten. Dies erspart Wartezeit. Wer sich nicht online anmelden will, kann unter Telefon (0 51 02) 23 01 einen Termin in der Adler-Apotheke vereinbaren. Dort werden alle Personendaten aufgenommen. Ist der Test negativ, erhalten die Getesteten ein Zertifikat, dass 24 Stunden lang gültig ist. Fällt er positiv aus, müssen sie noch einen genaueren PCR-Test machen.

Zeigt der Corona-Schnelltest einen Strich, ist er negativ, zeigt er zwei, sollten sich Getestete in Quarantäne begeben. Denn dann sind sie positiv auf Corona getestet worden. Quelle: Stephanie Zerm

Nachfrage ist noch gering

Bislang ist die Nachfrage nach kostenlosen Tests noch gering. „Seit Montag haben wir etwa 20 Personen getestet“, sagt Münkner. Wahrscheinlich habe sich das Angebot noch nicht herumgesprochen. „Oder die Menschen haben Angst vor den Konsequenzen, falls der Test positiv ausfällt.“ Markus Wolffs Sorge darüber war zumindest unbegründet. Als er nach rund 15 Minuten das Ergebnis erhielt, konnte er aufatmen: Sein Test war negativ.

Von Stephanie Zerm