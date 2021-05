Grasdorf

Bei strahlendem Sonnenschein steigt Nando Gutchera am Freitagnachmittag mit Badehose und Taucherbrille in den Naturbadesee des Aqualaatziums. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dieter Bank bereitet der Badmitarbeiter das Außenbecken für die bevorstehende Wiedereröffnung unter Corona-Bedingungen vor. Nach der langen Zwangsschließung des Bades könnte es nächste Woche bereits soweit sein: Bei gutem Wetter öffnet das Freibad wieder. Schwimmlernkurse und individuelles Fitnesstraining laufen schon seit einigen Tagen wieder.

„Wir haben sieben Monate geschlossen gehabt und arbeiten jetzt 120 Kinder ab“, sagt Geschäftsführer Carsten Otte. Aufgrund der langen Warteliste bei den Schwimmlernkursen – alle Familien wurden einzeln angerufen – könnten in absehbarer Zeit keine neuen Kinder aufgenommen. „Wir hoffen, dass das in zwei Monaten wieder möglich ist.“

Aqualaatzium-Mitarbeiterin Britta Pötter steht an dem derzeit noch für Badegeäste gesperrten Sportbecken. Schwimmlernkurse durften hingegen schon beginnen. Quelle: Astrid Köhler

Das Problem: Zwar sind Schwimmlernkurse seit dieser Woche wieder zulässig, jedoch sind die freien Zeiten am Vormittag ungeeignet. Wegen Kita, Schule und den arbeitenden Eltern können die Kurse erst nachmittags ab 15 Uhr starten. Und die Schwimmanfänger sind nicht die einzigen, die wieder ins Lehrschwimmbecken oder den mit einem Hubboden ausgestatteten Teil des Sportbeckens drängen. „Jetzt kommen alle: Schulen, Vereine und Privatleute“, sagt Otte. Mit seinem Team versucht er, möglichst allen gerecht zu werden und die künftigen Beckenzeiten optimal aufzuteilen. Bis auf Weiteres müssen die Hallenbäder aber noch geschlossen bleiben.

Hallenbad und Sauna könnten in zwei Wochen öffnen

Die Öffnung des Freibades und das Funktionstraining als Kursangebot seien die nächsten Schritte, so Otte. Die erste Gruppe sei bereits voll und soll am Dienstag starten. Sobald die Inzidenzzahlen stabil unter 35 liegen, könnten auch die Schwimmhalle und die Sauna wieder öffnen. „Wir hoffen, dass es in den nächsten 14 Tagen soweit ist“, sagt der Geschäftsführer. „Wir sind vorbereitet und sobald wir dürfen, öffnen wir.“

Yoga zu Hause ist nicht das Gleiche: Christine Hagedorn ist froh, wieder an Geräten im Aquafit trainieren zu können. Quelle: privat

Einige Meter weiter, im Aquafit, dürfen Mitglieder seit Mittwoch wieder trainieren. Christina Hagedorn ist seitdem täglich gekommen. Auch wenn sie zu Hause regelmäßig Yoga und Dehnübungen gemacht habe, habe ihr das Muskeltraining doch sehr gefehlt, sagt sie.

Um an den Geräten wieder individuell zu trainieren, müssen die Mitglieder nicht frisch getestet sein. Die Erfahrungen aus anderen Studios zeigten, dass Menschen nicht kämen, wenn sie sich vorab „freitesten“ lassen müssten, sagt Otte. Dass die Abstände zwischen den Geräten und das Tragen der Maske beim Gang durch den Raum ausreichen, hat er sich vom Gesundheitsamt bestätigen lassen.

Weil die aktuelle Corona-Verordnung längst nicht alle Fragen regelt, die für das Hygienekonzept von Bad und Fitnessstudio wichtig sind, hat das Aqualaatzium alle offenen Punkte einzeln angefragt. „Alles, was wir machen, ist eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt“, sagt Otte. Zugleich wartet er wie alle andere auf die neue Verordnung, die am Wochenende veröffentlicht werden soll.

Erste Fitnesskurse starten am Dienstag

Im Gegensatz zum Individualtraining sind Kurangebote drinnen zwar derzeit noch nicht wieder erlaubt. Dafür können Mitglieder von Dienstag an aber auf dem Außengelände trainieren – selbst bei Regen. Wie im Vorjahr gebe es an den Seiten offene Unterstände mit markierten Abstandsquadraten, sagt Pötter.

60 Prozent des Personals sind inzwischen wieder im Dienst und bereiten den Neustart nach der Corona-Zwangspause vor. Gleichwohl seien die Beschäftigten weiterhin in Kurzarbeit. Dies werde auch so bleiben, bis der Normalbetrieb wieder möglich ist. Inklusive Aushilfen hat das Aqualaatzium 150 Mitarbeiter. Anders als in den Vorjahren bleibt das Bad im Sommer geöffnet. Die Wartungsarbeiten wurden bereits in der Schließzeit erledigt.

Von Astrid Köhler