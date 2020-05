Grasdorf

Pünktlich zum langen Pfingstwochenende öffnet der Naturbadesee im Aqualaatzium wieder. Der Stufenplan des Landes Niedersachsen erlaubt Freibädern seit Montag, 25. Mai, den Betrieb. Und da der See ein „Freibad mit biologischer Aufbereitung“ ist, gelten die Regelungen auch für ihn.

Ab Sonnabend können Gäste dort schwimmen oder auf der Liegewiese ausruhen – die Wettervorhersage ist gut dafür. Etwa 20 Grad Celsius sind angesagt. Das entspricht auch der Wassertemperatur im See, teilt das Aqualaatzium mit: „Sicherlich noch etwas erfrischend.“

Abstand ist einzuhalten, Bahnen sind abgetrennt

Geöffnet sind Bad und Wiese täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eingang befindet sich direkt auf dem Freigelände, Besucher passieren dafür den Aquafit-Gebäudekomplex. Wie in anderen öffentlichen Bereichen gilt die Abstandsregel von 1,50 Metern zu jedem anderen Gast.

Das wird auch im Wasser so sein: Das Mitarbeiterteam hat ein Einbahnstraßenprinzip eingerichtet und Bahnen im See gezogen. Alle wichtigen Hygienerichtlinien wurden in ein Besucherkonzept gefasst, das Gelände entsprechend beschildert. „Wir rechnen zwar nicht mit einem großen Ansturm, aber wer weiß“, sagt Sprecherin Britta Pötter. So oder so komme es in hohem Maße auf die Eigenverantwortung der Nutzer an.

Der Eintritt kostet 4,50 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Jugendliche und einen Euro für Kinder bis sechs Jahren. Die Preise verstehen sich als Tagestarif. Unbegleitet dürften Kinder erst ab zwölf Jahren kommen.

Weitere Lockerungen ab 8. Juni?

Zudem können Sportler darauf hoffen, dass auch das Wettkampfbecken für Sportschwimmer und der Fitnesspool bei der nächsten Lockerungsstufe wieder geöffnet werden. Der Stufenplan des Landes sieht als möglichen Starttermin für diese vierte Stufe den 8. Juni vor: Frühestens dann könnten alle Schwimmbäder mit Restriktionen wieder geöffnet werden. Da im Aqualaatzium aber derzeit noch die von langer Hand geplante Dachsanierung läuft, müssen das Schwimmbad mit der Doppelrutsche und das Solebecken noch bis voraussichtlich Ende Juni geschlossen bleiben.

Letztlich sind es nun fast elf Wochen, in denen der Komplex in Grasdorf geschlossen war. Mitte März hatten Land und Kommunen verfügt, dass Schwimmbäder, Fitnessstudios und viele andere Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie zumachen müssen. So sollte das Infektionsrisiko eingedämmt werden.

Aquafit seit 25. Mai wieder geöffnet

Im Aqualaatzium konnte die Zeit aber gut genutzt werden. Die erwähnte Sanierung des Hallendachs ist aufwendig, auch die Reinigung der Becken beansprucht viel Zeit. Das Mitarbeiterteam war in Kurzarbeit und erledigte in Kleingruppen, was an Renovierungen zu erledigen war. Außerdem mussten die rund 160 Mitarbeiter des Unternehmens darin geschult werden, welche neuen Richtlinien einzuhalten sind – zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Hygienestandards, die für Schwimmbäder gelten.

Die Schließung für Fitnesscenter wurde ebenfalls zum 25. Mai aufgehoben – auch das Aquafit hat an diesem Montag wieder seinen Betrieb aufgenommen. Ein aktueller Kursplan ist auf der Website des Bads abrufbar. Bewusst wurden viele Kurse nach draußen verlegt – dort ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt.

Von Katharina Kutsche