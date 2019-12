Laatzen-Mitte

Autofahrer auf der Hildesheimer Straße in Laatzen-Mitte brauchen noch etwas Geduld. Der seit Anfang November gesperrte östliche Fahrstreifen auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle „ Ginsterweg“ konnte doch nicht wir ursprünglich anvisiert zum 9. Dezember frei gegeben werden. Vielmehr soll das nun eine Woche später geschehen. Grund: Leichte Verzögerungen beim Einbau eines neuen Gleises auf dem Stadtbahnen der Linie 2. Der am kommenden Wochenende bevorstehende Fahrplanwechsel ist davon aber nicht gefährdet.

„Wir hatten die Aufgabe, das Gleis bis zum Fahrplanwechsel nutzbar zu machen, und das schaffen wir auch“, betonte Martin Vey, Prokurist der Infrastrukturgesellschaft. Tatsächlich müssten derzeit aber noch Arbeiten an den Bord- und Gossenanlagen abgeschlossen werden, weshalb bei den Verkehrsbehörden eine Verlängerung der Fahrbahnsperrung um eine Woche angezeigt wurde, so Vey: „Der Gleisbau ansonsten ist fertig.“

Erste Fahrt des TW 3000 in Laatzen

Dank der mit dem neuen Gleis geschaffenen Kehrmöglichkeit kann zum Fahrplanwechsel der neue Stadtbahntyp TW 3000 auf der Linie 2 eingesetzt werden – allerdings nur in Hannover und bis zur Laatzener Haltestelle „ Ginsterweg“. Erstmals dort halten und anschließend in Richtung Hannover umkehren wird der TW 3000 nach Angaben von Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Montag, 16. Dezember, um 6.11 Uhr.

Die Üstra plant den Einsatz der neuen Stadtbahnen derzeit nur als Verstärkerzüge während der Hauptverkehrszeit werktags zwischen 6 und 8 Uhr, um im Wechsel mit einer älteren Stadtbahn den 10-Minuten-Takt herzustellen. Weiter südlich können die neuen, stufenlosen Stadtbahnen noch nicht eingesetzt werden, da es dort nur Tiefbahnsteige gibt. Die Haltestellen „Steinfeld“, Rethen-Nord und „Rethen“ werden von der Linie 2 künftig nur noch im 20-Minuten-Takt bedient. Die 1,1 Kilometer vom Ginsterweg entfernte Haltestelle „Rethen“ wird allerdings auch von der Stadtbahnlinie 1 angefahren.

