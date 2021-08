Rethen

Von Montag, 30. August, an kann es an der Braunschweiger Straße in Rethen zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Dort beginnen die Arbeiten für das neue Parkdeck am Feuerwehrhaus. Wie die Stadt mitteilte, werden mehrere Stellplätze an der benachbarten Sporthalle gesperrt, um Material zu lagern. Außerdem werde die Braunschweiger Straße auf einem kurzen Teilstück verengt. Der Linienverkehr soll davon aber nicht beeinträchtigt sein.

Im Zuge der Arbeiten am Parkdeck entfallen bis voraussichtlich März 2022 zeitweise auch vier Parkplätze an der benachbarten Sporthalle. Quelle: Astrid Köhler

Das Parkdeck entsteht auf der Fläche des alten und inzwischen abgerissenen Feuerwehrhauses. Es bietet oben, auf der Ebene des Neubaus der Feuerwache-Süd für Gleidingen und Rethen, 30 Bereitschaftsparkplätze für die Feuerwehr. Im Untergeschoss, auf der Ebene der Braunschweiger Straße, sollen 22 öffentliche Stellplätze eingerichtet werden.

Fertig sein soll das Parkdeck nach Angaben der Stadt voraussichtlich am 30. März. Die Kosten dafür wurden zuletzt auf 740.000 Euro geschätzt, wobei Laatzen als finanzschwache Kommune einen Zuschuss erhält. Das Land hatte im Herbst angekündigt, die Hälfte – 370.000 Euro – dazuzugeben.

