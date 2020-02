Rethen

Der Widerstand gegen die Umleitung des Verkehrs von der Hildesheimer Straße auf die B6 während der anstehenden Bauarbeiten zwischen Rethen und Gleidingen nimmt zu. Nach dem Ortsrat Gleidingen will jetzt auch der Ortsrat Rethen das Thema aufgreifen. Die CDU/FDP-Gruppe fordert in einem Antrag, dass die Stadt die Triftstraße und die Braunschweiger Straße für den gesamten Verkehr zwischen Rethen und Gleidingen öffnet – oder die Durchfahrt der Hildesheimer Straße in beide Richtungen ermöglicht.

Wie berichtet, soll die Hildesheimer Straße ab April nur noch in Richtung Gleidingen befahrbar sein. Grund sind die Straßen- und Stadtbahnarbeiten, die bis zum Jahresende andauern sollen. Der Verkehr aus Gleidingen wird dann den bisherigen Plänen zufolge über die B6 nach Rethen geführt – ein Umweg von mehreren Kilometern.

CDU / FDP fordern Umgehung über Braunschweiger Straße

„Wenn es nach erneuter Prüfung nicht möglich ist, die Hildesheimer Straße im Bereich der Baustelle durch die Ampelregelung beidseitig befahrbar zu halten, muss die Verwaltung die Strecke über Triftstraße und Braunschweiger Straße für alle Fahrzeuge freigeben“, fordert die Vorsitzende der CDU-Ortsratsfraktion Elke Heinrich. Die Umgehung solle nur während der Bauphase gelten.

Heinrich berichtet, dass auch Rethener Geschäftsleute Umsatzeinbußen fürchten – so wie in Gleidingen, wo insbesondere eine Bäckerei um ihre Existenz fürchtet. „Die Ausweichstrecke über die B6 und B443 ist ein unverhältnismäßiger Umweg“, sagt auch Heinrich.

Unternehmer erwarten erneute Prüfung

Der Vorsitzende der Gleidinger Unternehmergemeinschaft Tobias Münkner hat unterdessen die Bedenken der Unternehmer noch einmal im Rathaus vorgetragen. Er gehe davon aus, dass man sich zumindest um eine Lösung bemühe.

Der Ortsrat Rethen wird sich schon am Dienstag, 25. Februar, mit dem Thema befassen. Auf der Tagesordnung sind dann auch weitere Anträge zu digitalen Investitionen in der Grundschule, Stromanschlüsse und Beleuchtung im Rethener Park, eine geplante Parkscheibenregelung an der Thiestraße und Wildblumenwiesen im Ortsteil. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Familienzentrum Rethen, Braunschweiger Straße 2d.

Von Johannes Dorndorf