Rethen

Auch in diesem Jahr gibt es in Laatzen kein Schützenfest – zumindest nicht als Präsenzveranstaltung. Nach den Schützenvereinen in Ingeln-Oesselse, Gleidingen und Alt-Laatzen haben nun auch die Rethener Schützen angekündigt, keine Pläne für eine Feier in diesem Jahr zu verfolgen.

„Nachdem bereits alle Schützenfeste und Großveranstaltungen abgesagt wurden, hat sich die Schützengesellschaft Rethen/Leine bedingt durch die noch hohen Corona-Werte entschlossen, das geplante Schützenfest im August in Rethen auch abzusagen“, gab der Vereinsvorsitzende Werner Borsum jetzt bekannt. Die Rethener Feier ist traditionell die letzte im Reigen der Schützenfeste. Der Verein hatte deshalb Anfang April noch angegeben, seine Entscheidung zunächst noch abwarten zu wollen, wenngleich eine Ausrichtung des Festes schon da als unwahrscheinlich galt.

Gleidinger Schützen feiern online

Die Gleidinger Schützen haben bereits angekündigt, ihr Fest wie im Vorjahr wieder ins Internet zu verlegen. Unter dem Titel Schützenfest 2.0 will der Verein am Pfingstsonntag, 22. Mai, den virtuellen Schützenkönig 2020 auszeichnen. Die Feier auf der Internetseite www.schuetzenfest-gleidingen.de beginnt um 18.30 Uhr.

Von Johannes Dorndorf