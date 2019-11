Laatzen

Wenn Laub, Kastanien und andere Herbstfrüchte auf Straßen und Wegen liegen bleiben, verschlechtert dies den Abfluss von Regenwasser. Unter Umständen kann es sogar zu Überschwemmungen führen. Die Stadt Laatzen weist deshalb alle Grundstückseigentümer auf ihre Reinigungspflicht hin.

Diese gelte nicht nur für die Wege am jeweiligen Hauseingang, sondern für alle Wege, an die das Grundstück grenze. Keinesfalls dürfe das Laub in die Gosse gekehrt werden, weil dies die Abflüsse verstopft.

Laub muss regelmäßig entfernt werden, um Wasserabflüsse wie diesen hier an der Ingeln-Oesselser Rotdornallee freizuhalten. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

In Straßen ohne städtische Reinigung müssen Grundstückseigentümer zusätzlich zum Seitenstreifen auch die Straße selbst jeweils bis zur Mitte reinigen. Das Laub selbst kann über den normalen Grünabfall und auf den Grüngutannahmestellen von Aha entsorgt werden.

Winteröffnungszeiten des Kompostplatzes

Der zwischenzeitlich wegen Matsches geschlossene Kompostplatz an der Hildesheimer Straße 305 in Rethen ist von Dezember bis März zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 7.15 bis 12 Uhr sowie am ersten und dritten Sonnabend eines Monats von 9 bis 12 Uhr. Der nächste Sonnabendtermin ist am 7. Dezember.

Für den Kompostplatz in Rethen gelten ab Dezember veränderte Öffnungszeiten: Der Donnerstag entfällt dann. Quelle: Dorndorf

Von Astrid Köhler