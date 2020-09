Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen

Zwei Frauen sind am Sonnabend im Laatzener Seniorenzentrum Mozartpark für 20 bis 30 Minuten in einem Fahrstuhl steckengeblieben. In der Kabine befanden sich eine etwa 80 Jahre alte Bewohnerin mit Rollator und ihre rund 20 Jahre jüngere Tochter. Beide überstanden ihre missliche Lage unverletzt, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

Die Ortsfeuerwehr wurde nach seinen Angaben gegen 17 Uhr in das Senioren- und Pflegeheim am Schubertweg gerufen. Die fünf Helfer öffneten zunächst den Schacht im Erdgeschoss und sahen, dass die Kabine zwischen der dritten und vierten Etage fest steckte. In der Zeit, als sie durchs Treppenhaus nach oben gingen, konnte der ebenfalls alarmierte und inzwischen eingetroffene Hausmeister die Frauen aus dem Lift befreien, indem er die Tür von außen öffnete. Die Frauen mussten eine Lücke von etwa 60 Zentimetern überwinden, um auf die Etage zu gelangen. Mutter und Tochter seien in guter Verfassung gewesen, sagte Senft.

Anzeige

Lift in Seniorenheim stillgelegt

Der Aufzug wurde stillgelegt. Die Ursache für den Defekt ist bisher unklar. Zum Abendessen im Erdgeschoss kam die Bewohnerin doch noch: Sie fuhr mit einem benachbarten Fahrstuhl ins Parterre. Die Feuerwehr kehrte Senft zufolge gegen 17.30 Uhr wieder zur Feuerwache zurück. Auch das DRK war im Einsatz.

Weitere HAZ+ Artikel

Einsatz auch in Alt-Laatzen

Bereits am Sonnabend gegen 9 Uhr war ein Löschzug der ehrenamtlichen Helfer der Laatzener Ortsfeuerwehr in den Kreuzweg nach Alt-Laatzen geeilt. Dort hatten Bewohner einen piependen Rauchwarnmelder in einer Wohnung gemeldet, erläuterte Senft. Wie sich herausstellte, war der Handdruckmelder für die Rauch- und Wärmeabzugsanlage offenbar mutwillig betätigt worden. Im Einsatz waren auch Polizei und das Rote Kreuz.

Von Andreas Zimmer