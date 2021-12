Rethen

Jahrzehntelang hatten sich Heinz und Bärbel Wrobel über die Backsteinfassade ihres Hauses an der Peiner Straße 32 in Rethen geärgert. Im Jahr 1974 hatten sie einen Anbau an der zum Hof gelegenen Seite errichten lassen. Die Rückseite blieb unverputzt, die offen liegenden Ziegel wirkten allerdings verschmutzt. Auch die an der Hauswand angebrachte verrostete Leiter war dem Ehepaar eine Dorn im Auge. „Ich habe mich schon immer über diese Wand geärgert“, sagt Heinz Wrobel.

Der heute 82-Jährige habe oft mit seiner Frau und auch mit Nachbarn darüber diskutiert, wie sich der Zustand ändern ließe – es fehlte aber an einer guten Idee. „Die Wand einfach nur rot zu verputzen, hätte nicht gut ausgesehen, dann hätten wir eine riesige tote Fläche gehabt“, sagt Bärbel Wrobel. Schließlich hatte ihre Nachbarin Andrea Odenthal einen Einfall, wie sich der Zustand ändern ließe.

So hat sich die Fassade an der Peiner Straße 32 gewandelt. Quelle: Daniel Junker/Privat

„Wir sitzen oft hier im Hof und trinken Kaffee oder spielen gemeinsam etwas“, sagt Odenthal, die von ihrem Grundstück direkt auf die Hauswand der Wrobels blicken kann. Bei den nachbarschaftlichen Treffen sei die Fassade immer wieder ein Gesprächsthema gewesen. „Wir haben bestimmt schon zehnmal davor gestanden und überlegt, was man verändern könnte“, sagt Odenthal. „Ich hatte immer mal wieder verschiedene Sachen ausprobiert, das meiste aber gleich wieder verworfen.“

Ideen wurden immer wieder verworfen

Schließlich brachte die 55-Jährige die Idee eines Wandgemäldes ins Spiel. „Ich hatte mir überlegt, dass man die Fenster des Hauses auf die Fassade übertragen könnte.“ Kurzerhand erstellte Odenthal am Computer mehrere Entwürfe, wie die Hauswand aussehen könnte. „Ich habe ein bisschen am PC gebastelt, die Fenster ausgeschnitten und wieder auf die Hauswand draufgesetzt.“

Für ein stimmiges Ergebnis sei es wichtig gewesen, die echten Fenster des Haupthauses, das im Jahr 1896 erbaut wurde, auf die Fassade zu übertragen. „Wir sind sogar mit der Leiter an der Hauswand hochgeklettert und haben die Fläche ausgemessen.“ Odenthal habe verschiedene Anordnungen ausprobiert und dabei die Gardinen und den Fensterschmuck in ihre Grafik integriert. „Irgendwann hatte ich es dann.“ Die Wrobels seien von der Idee sofort begeistert gewesen.

Also ging das Ehepaar mit Odenthals Entwürfen zu einem benachbarten Fachmann. „Die Bauunternehmung Kellner ist gleich schräg gegenüber“, sagt Wrobel. „Wir haben gefragt, wie wir das umsetzen können.“ Der Betrieb habe wiederum einen Malermeister aus Koldingen empfohlen. „Andreas Heine hat sich die Fassade dann angeschaut“, berichtet Bärbel Wrobel. Zunächst sei der Maler skeptisch gewesen. „Er war schon halb vom Hof runter“, berichtet Wrobel. „Dann hat er sich umgedreht und gesagt: ‚Ich glaube, wir können das doch machen’.“

Die Nachbarin Andrea Odenthal (von links) freut sich mit den Hausbesitzern Heinz und Bärbel Wrobel über die mit Fenstern bemalte Fassade des Wohnhauses an der Peiner Straße 32 in Rethen. Quelle: Daniel Junker

Dann ging alles ganz schnell: Innerhalb von drei Wochen sei aus der Backsteinfassade eine mit Fenstern verzierte Hauswand geworden. Hinter dem Haus wurde ein Gerüst aufgestellt, die verrostete Leiter wurde abgebaut und die Satellitenschüssel versetzt. „Unsere Mieter haben sogar mitgeholfen“, sagt Bärbel Wrobel. Dann habe der Rethener Bauunternehmer die Fläche rot verputzt, die Gestaltung der Fenster übernahm eine junge Mitarbeiterin des Koldinger Malermeisters.

Das Ehepaar freut sich darüber, dass alle aus der Nachbarschaft und Hausgemeinschaft an einem Strang gezogen und mitgeholfen haben. „Wenn ich jetzt den Unterschied sehe, bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben“, sagt Heinz Wrobel, und auch Odenthal ist zufrieden. „Ich freue mich jedes Mal über den Ausblick von meinem Grundstück auf das Haus“, sagt sie. Das Projekt habe allen viel Spaß bereitet. Um das Ergebnis zu feiern, hätten die Nachbarn auf dem Hof gegrillt und auf das Wandgemälde angestoßen.

Von Daniel Junker