Laatzen-Mitte

Dieser Nikolaustag wird einer 23-jährigen Mutter wohl lange in Erinnerung bleiben: Die Laatzenerin war am Freitagmittag auf dem Balkon ihrer Wohnung an der Straße Im Langen Feld ausgesperrt worden – und musste hilflos mit anhören, wie ihr vier Monate altes Baby in der Wohnung nach ihr rief. Die von der Polizei alarmierte Feuerwehr befreite sie schließlich aus ihrer misslichen Lage.

Die Einsatzmeldung erreichte die Feuerwehr um 11.53 Uhr. Als die Helfer eintrafen, war die Polizei bereits vor Ort. Mit Spezialwerkzeug öffneten die Feuerwehrleute schnell die Eingangstür, sodass Mutter und Tochter bereits um 12.07 Uhr wieder vereint waren.

Wie sich herausstellte, war die Mutter kurz auf den Balkon gegangen, als ihr Mann sich zum Einkaufen verabschiedete. Dabei verschloss er offenbar die Balkontür, ohne auf seine Frau zu achten. Nach ein paar Minuten hörte die 23-Jährige dann ihre Tochter weinen. Da sich der Balkon im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befindet, konnte sie auch nicht herunterklettern – und ein Handy hatte sie auch nicht dabei.

Der Rettungsdienst untersuchte Mutter und Kind, beide blieben unverletzt. Es flossen allerdings viele Tränen, als die Mutter ihre kleine Tochter wieder im Arm hielt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Laatzen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf