Laatzen

Der Kreis jener, die Vertreter in den Stadtkindertagesstättenbeirat entsenden, soll größer, das Gremium insgesamt aber verkleinert werden. Die im Spätsommer 2020 von der CDU/FDP-Gruppe angestoßene Reform hat am Donnerstag im Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten ihre nächste Hürde genommen.

Anders als bisher sollen dem Beirat nicht mehr nur Vertreter städtischer Einrichtungen angehören, sondern auch jene von Kitas in freier Trägerschaft. Bei einer gemeinsamen Sitzung im Mai hatten sich beide Seiten auf eine engere Zusammenarbeit verständigt. Konkret geht es darum, ein Kita-Forum zu begründen, in dem alle Eltern- und Trägervertretungen der Kinderbetreuung in Laatzen Meinungen und Informationen von übergreifendem Interesse austauschen können. Dazu zählen pädagogische Konzepte, gesunde Ernährung, Sprachförderung, Elternbefragungen, Schließzeiten oder die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung.

„Die übergreifenden Treffen sollen in der Regel halbjährlich stattfinden“, schreibt Fachbereichsleiter Thomas Schrader in der Beschlussvorlage für die Gremien. Diese berücksichtigt die Ergebnisse einer aus Eltern- und Kita-Vertretern sowie Rats- und Verwaltungsleuten bestehenden Arbeitsgruppe.

Stadt und freie Träger organisieren Forum gemeinsam

Zu den gemeinsam von Stadt und freien Trägern organisierten Terminen des Kita-Forums könnten auch Referenten eingeladen werden, heißt es weiter. „Die Themenauswahl erfolgt auf Basis von Vorschlägen, die alle Beteiligten einreichen können.“ Im Sinne eines guten Austausches sollten an den Treffen nicht mehr als zwei Elternvertreter, die Leitung der Einrichtungen sowie die zum Stadtkitabeirat gehörenden Ratsleute teilnehmen.

Es sei toll, dass alle Träger mit einbezogen würden, sagte Gundhild Fiedler-Dreyer (CDU) nachdem nahezu einstimmigen Votum des Kinder- und Jugendhilfeausschusses: „Wir wollen allen an einem Tisch haben.“

Darüber hinaus brachte das Gremium noch zwei weitere Entscheidungen auf den Weg: So soll der Stadtkitabeirat als Gremium für die Belange der städtischen Einrichtungen zwar bestehen, aber zahlenmäßig verkleinert und das Stimmrecht verändert werden. Die städtischen Kitas entsenden demnach nur noch einen (bisher zwei) Elternvertreter, die dann als einzige stimmberechtigt sind. Anstelle der bisher sechs stimmberechtigten Ratsleute sollen nur noch vier dem Gremium angehören und diese auch nur noch beratend tätig sein.

Von Astrid Köhler