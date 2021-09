Rethen

Eine neue Kunstausstellung wird am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr in der Galerie des Kunstkreises Laatzen eröffnet. Bis Ende des Monats zeigt Gunhild Riekenberg unter dem Titel „Querbeet“ Werke, die sie mit unterschiedlichen Arbeitstechniken erstellt hat. Meist nutzt sie Aquarellfarben.

Expressionismus als Inspiration

Seit etwa 30 Jahren betreibt Riekenberg ihr Hobby – die Malerei – unter professioneller Anleitung. Die Hannoveranerin hatte einige ihrer Werke vor fünf Jahren in Familienzentrum in Rethen vorgestellt. Nun sind ihre Bilder in der Galerie an der Hildesheimer Straße zu sehen. Am liebsten wählt sie Blumen und Landschaften als Motiv. Inspirieren lässt sich Riekenberg besonders von Expressionisten aus dem deutsch-dänischen Grenzland.

„Nachdem nun die neue Allgemeinverfügung bekannt ist, sind wir zuversichtlich, die Vernissage mit Genesenen, Geimpften und Getesteten durchführen zu können“, sagt die Kunstkreis-Vorsitzende Monika Gorbuschin. Ursprünglich sollten Riekenbergs Bilder schon im April zu sehen sein. „Aber wie in diesen Zeiten so oft – Corona wollte es anders“, sagt Gorbuschin. „Nun freuen wir uns, dass es im September klappt.“

Gunhild Riekenberg stellt ihre Malereien ab Sonntag, 5. September, beim Kunstkreis in Laatzen aus. Quelle: privat

Die Vernissage beginnt am Sonntag, 5. September, um 11 Uhr im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße 368. Die Begrüßung übernehmen Monika Gorbuschin und Gunhild Riekenberg. Besucher werden gebeten, eine medizinische Maske mitzubringen.

Die Ausstellung ist bis zum 28. September immer dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 11 bis 15 Uhr sowie sonntags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es in Internet unter www.kunstkreis-laatzen.org.

